Bin Salman refuzon ndihmën ushtarake të Netanjahut kundër huthinjve
Arabia Saudite ka refuzuar ofertën e Izraelit për t’u përfshirë në fushatën ushtarake kundër rebelëve Huthi në Jemen.
Sipas një raportimi të gazetës izraelite Haaretz, Princi i Kurorës Mohammed bin Salman nuk dëshiron që bashkëpunimi ushtarak me Tel Avivin të provokojë reagime negative në shoqërinë saudite.
Përpjekjet izraelite për të siguruar miratimin e Riadit janë ndërmjetësuar nga Uashingtoni, por deri tani nuk kanë prodhuar rezultatin e kërkuar.
Vendimi vjen në një moment kritik. Sulmet me raketa dhe dronë të huthinjve kanë goditur objektiva saudite, duke ekspozuar dobësitë e mbrojtjes ajrore të mbretërisë.
Sulmet ndaj infrastrukturës strategjike kanë shtuar shqetësimet për sigurinë e vendit dhe rreziqet që paraqet përshkallëzimi i konfliktit rajonal.
Në pamje të parë, ndihma izraelite mund të shihej si një mundësi për të forcuar mbrojtjen saudite përballë një kërcënimi që lidhet ngushtë me rivalitetin rajonal me Iranin.
Por, sipas Haaretz, Izraeli synon gjithashtu që bashkëpunimi ushtarak të shërbejë si hap drejt forcimit të marrëdhënieve dypalëshe dhe, në perspektivë, drejt normalizimit të tyre.
Pikërisht këtu qëndron pengesa kryesore. Riadi nuk dëshiron që një marrëveshje sigurie të interpretohet si ndryshim i qëndrimit të tij ndaj çështjes palestineze.
Arabia Saudite ka këmbëngulur se normalizimi i marrëdhënieve me Izraelin duhet të lidhet me krijimin e një shteti të pavarur palestinez.
Për udhëheqjen saudite, një afrim i pakushtëzuar me qeverinë izraelite do të kishte një kosto të konsiderueshme politike.
Ndërkohë, Riadi po kërkon mbështetje edhe nga partnerë të tjerë, përfshirë Francën, Britaninë, Pakistanin dhe Egjiptin, për forcimin e mbrojtjes ajrore.
Kjo tregon se Arabia Saudite nuk e përjashton ndihmën e jashtme, por po përpiqet të zgjedhë partnerët dhe format e bashkëpunimit që i përshtaten interesave të saj.
Për Izraelin, refuzimi përbën një pengesë në përpjekjen për ta shndërruar kërcënimin e përbashkët nga huthinjtë në një urë drejt normalizimit diplomatik.
Ndërsa për Riadin, siguria kombëtare nuk mund të ndahet nga legjitimiteti politik në botën arabe dhe myslimane.
Rama dhe Izraeli: Servilizëm pa kushte dhe papërgjegjshmëri totale
Ndërsa Arabia Saudite mat çdo pasojë gjeopolitike, Edi Rama po e përdor Shqipërinë si çiflig personal për aventurat e tij diplomatike. Deklaratat e tij të turpshme në 2018 dhe 2024, duke e shpallur vendin si “atdhe alternativ” për izraelitët, janë një servilizëm i pafalshëm gjeopolitik pa asnjë përfitim kombëtar.
Nënshkrimi me nxitim i marrëveshjeve të reja të bashkëpunimit me ministrin e Jashtëm izraelit Gideon Sa’ar në Tiranë provon më së miri se si kryeministri po nënshkruan çdo letër pa asnjë debat publik apo filtrues strategjik.
Ndërsa zyrtarët izraelitë e thurin me lavde si “mik të palëkundur” për t’i marrë firmat mbi sektorët kyç, Rama u ofron atyre çelësat e vendit pa nxjerrë asnjë dobi për qytetarët e tij.
Rama po keqpërdor pa fije turpi heroizmin e shqiptarëve gjatë Holokaustit për t’i larë hesapet politike vetes dhe për të shërbyer si mbulesë propagande ndaj krimeve në Gazë e shkeljes së të drejtës ndërkombëtare.
Kjo diplomaci e pazareve të fshehta, ku kryeministri shet territorin dhe dinjitetin kombëtar pa asnjë transparencë apo llogaridhënie, e ekspozon Shqipërinë ndaj rreziqeve të jashtëzakonshme strategjike dhe e kthen shtetin në një instrument servil pa asnjë peshë morale. \tesheshi