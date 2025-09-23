Dy të vdekur në një aksident në magjistralen Pejë – Prishtinë

Dy presona ka vdekur në një aksident që ka ndodhur në orët e mëngjesit në magjistralen Pejë – Prishtinë nё fshatin Zajm të Klinës.
Në këtë aksident siç ka njoftuar Policia e Kosovës, lëndime kanë pësuar dy persona të cilët janë dërguar për trajtim në Spitalin e Pjesës.
Një kamion, një kombi dhe një veturë janë përfshirë në këtë aksident.
“Si pasojё e aksidentit, dy persona kanё ndёrruar jetё ne vendin e ngjarjes, kёtё e ka konstatuar ekipi mjekësor, ndërsa dy persona tё lënduar janё dërguar me autoambulancë nё Spitalin Rajonal nё Pejё pёr tretman mjekësor. Me urdhër të prokurorit të Shtetit, i cili po ashtu ishte në vendin e ngjarjes trupat e pajetë tё viktimave dërgohet në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë, për obduksion”, thuhet në komunikatën e Policisë.