Dy të vdekur pas shpërthimit të meningjitit në Britani, autoritetet kontaktojnë mbi 30 mijë persona

Më shumë se 30 mijë njerëz në zonën Canterbury në Britani po kontaktohen nga autoritetet shëndetësore pas një shpërthimi të meningjitit që ka lënë dy të rinj të vdekur dhe disa të tjerë të sëmurë rëndë, transmeton Anadolu.
Një nga ata që ka vdekur është një student në Universitetin e Kentit ndërsa tjetri një nxënës në klasën e 13-të në Shkollën Gramatikore të Mbretëreshës Elizabeth në Faversham.
Sipas raportimeve të mediave britanike të hënën 11 persona të tjerë janë të sëmurë rëndë në spital. Shumica e të prekurve besohet të jenë të moshës midis 18 dhe 21 vjeç, me një numër prej tyre studentë në Universitetin e Kentit.
Meningjiti është një infeksion i membranave mbrojtëse që rrethojnë trurin dhe palcën kurrizore. Sëmundja mund të bëhet kërcënuese për jetën nëse nuk trajtohet shpejt.
Agjencia e Sigurisë Shëndetësore e Mbretërisë së Bashkuar (UKHSA) tha se po organizon antibiotikë për disa studentë në zonën Canterbury si një masë paraprake ndërsa hetimi vazhdon. Zyrtarët e shëndetësisë thanë se lloji specifik i sëmundjes përgjegjëse për shpërthimin nuk është identifikuar ende.
Autoritetet vazhdojnë të kontaktojnë njerëzit që mund të kenë qenë të ekspozuar ndërsa përpjekjet për të frenuar përhapjen e infeksionit vazhdojnë.