Dy të vrarë dhe 15 të plagosur nga bombardimet izraelite në Gaza

Dy persona, mes tyre një fëmijë, u vranë dhe 15 të tjerë u plagosën mbrëmjen e së martës, pasi artileria izraelite goditi një banesë në zonën “Sanafour” në lagjen Teffah, në veri të qytetit të Gazës.
Sipas burimeve lokale, artileria goditi gjithashtu edhe shkollën e lagjes Draj, e cila strehon të zhvendosur, duke shkaktuar të plagosur mes tyre gra e fëmijë.
Në jug të Rripit, një qytetar u plagos nga të shtënat e ushtrisë izraelite pranë varrezave në perëndim të Khan Younis.
Burime mjekësore në spitale bënë të ditur se pesë persona kanë humbur jetën gjatë ditës nga shkeljet e vazhdueshme të armëpushimit. /mesazhi