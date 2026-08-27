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Dy të vrarë në një incident të dhunshëm në një shkollë pranë Berlinit

Një grua dhe një burrë janë vrarë në një incident të dhunshëm në një shkollë pranë Berlinit, transmeton Anadolu.

Agjencia gjermane e lajmeve dpa raportoi se një i dyshuar është arrestuar dhe viktimat humbën jetën në një shkollë në qytezën lindore Gosen-Neu Zittau.

E përditshmja Maerkische Allgemeine raportoi se autori i dyshuar besohet të jetë 19 vjeç dhe se ishte ish-i dashuri i një nxënëseje që u vra.

Sipas raportimeve, hetuesit nuk besonin se kishte ndonjë rrezik të mëtejshëm në shkollë. Nuk u bënë menjëherë të ditura detaje të tjera për viktimat apo të dyshuarin.

Policia kishte njoftuar më herët në rrjetin social amerikan X se po zhvillonte një operacion të përbashkët me shërbimet e urgjencës mjekësore.

“Aktualisht po sigurojmë vendin e ngjarjes”, tha policia.

Incidenti ndodhi në kampusin e një shkolle private.

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