Dy të vrarë në sulmin me dron izraelit në Libanin lindor, pavarësisht armëpushimit

Dy persona u vranë sot kur një dron izraelit goditi një minibus në Libanin lindor, në një shkelje të re të një marrëveshjeje armëpushimi në fuqi që nga viti i kaluar, transmeton Anadolu.
Agjencia shtetërore e lajmeve NNA tha se droni goditi automjetin në rrugën Hosh al-Sayyed Ali në lagjen Hermel.
Zëdhënësi i ushtrisë izraelite, Avichay Adraee, në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale X pretendoi se sulmi kishte në shënjestër atë që ai e quajti një “operativ terrorist” në al-Nasiriyah në Libanin lindor.
Sulmi erdhi disa orë pasi një kalimtar u plagos në një sulm me dron izraelit që synonte një makinë në Jannata në lagjen Tyre të Libanit jugor të mërkurën vonë.
Izraeli dhe Libani arritën armëpushimin në nëntor 2024 pas më shumë se një viti sulmesh ndërkufitare mes luftës në Gaza. Më shumë se 4.000 njerëz u vranë dhe 17.000 të tjerë u plagosën.
Sipas armëpushimit, forcat izraelite duhej të tërhiqeshin nga Libani jugor në janar, por janë tërhequr vetëm pjesërisht, duke ruajtur një prani ushtarake në pesë pika kufitare.