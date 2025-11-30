Dy zjarrfikës të lënduar nga shpërthimi i madh në një qendër riciklimi në Australi

Dy zjarrfikës u lënduan pasi një shpërthim i fuqishëm në një qendër riciklimi mbetjesh në Sidnei, Australi, hodhi në ajër topa zjarri deri në 100 metra, raportoi transmetuesi publik ABC.
Një shpërthim i dhunshëm të shtunën hodhi copa betoni dhe mbeturina mbi zjarrfikësit që po luftonin me flakët në një impiant riciklimi kimik në pjesën perëndimore të qytetit, raporton Anadolu.
Zjarri shpërtheu gjatë natës në rrugën Kurrajong në “North St Marys”, duke krijuar nxehtësi intensive dhe një top zjarri gjigant që u ngrit mbi 100 metra në ajër.
“Nuk kam parë kurrë asgjë të ngjashme, në atë shkallë”, tha Jeremy Fewtrell, komisari i shërbimit të zjarrit dhe shpëtimit në Uellsin e Ri Jugor.
Mbi 50 njësi zjarri dhe qindra zjarrfikës iu përgjigjën ngjarjes pak para orës 23:00 të shtunën sipas kohës lokale. Deri atëherë, zjarri ishte përhapur me shpejtësi dhe zona ishte mbuluar nga tymi.
Pavarësisht përpjekjeve fillestare, flakët u rritën shpejt përpara se të ndodhte shpërthimi.
Dy zjarrfikës pësuan irritime të lëkurës pasi kimikatet depërtuan nëpër dorezat e tyre, por nuk kërkua shtrim në spital.
Ekipet e materialeve të rrezikshme po sigurojnë kimikatet në vendngjarje, ndërsa Agjencia e Mbrojtjes së Mjedisit, hetuesit e zjarrit dhe policia kanë nsiru hetim për shkaqet e incidentit.