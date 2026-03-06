Dyshime se SHBA qëndron pas bombardimit të shkollës në Iran, mbi 170 të vrarë

Një hetim i mediave ndërkombëtare sugjeron se bombardimi që goditi shkollën fillore në qytetin Minab, në jug të Iranit, më 28 shkurt mund të jetë kryer nga ushtria amerikane. Nga sulmi u vranë të paktën 175 persona, shumica prej tyre fëmijë.
Sipas analizës së publikuar nga media ndërkombëtare, shkolla u godit gjatë një sulmi ajror që kishte në shënjestër një bazë detare të Gardës Revolucionare Islamike (IRGC), e cila ndodhej pranë ndërtesës së shkollës. Pamjet satelitore tregojnë se disa ndërtesa të bazës ushtarake janë goditur me municione të drejtuara me saktësi të lartë.
Ekspertë të analizës së objektivave ushtarake kanë vlerësuar se goditjet duken shumë të sakta, çka tregon përdorimin e armëve precize. Sipas tyre, një nga shpjegimet më të mundshme është identifikimi i gabuar i objektivit, pasi ndërtesa ku ndodhej shkolla kishte qenë dikur pjesë e një kompleksi ushtarak, por më vonë ishte shndërruar në institucion arsimor.
Autoritetet amerikane nuk kanë marrë përgjegjësinë për sulmin, por kanë konfirmuar se po zhvillohet një hetim. Sekretari amerikan i Mbrojtjes ka deklaruar se ushtria amerikane nuk synon objektiva civile, ndërsa Sekretari i Shtetit ka thënë se SHBA nuk do të godiste qëllimisht një shkollë.
Ndërkohë, Zyra e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut ka bërë thirrje për një hetim transparent të incidentit, duke theksuar se sulmet ndaj objekteve civile si shkollat mund të përbëjnë krime lufte sipas së drejtës ndërkombëtare humanitare.
Sulmi në Minab konsiderohet një nga incidentet më të rënda me viktima civile që nga fillimi i operacioneve ushtarake të përbashkëta të Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit kundër Iranit. /mesazhi