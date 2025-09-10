E djathta dhe e majta në Parlamentin Evropian me mocione mosbesimi kundër von der Leyenit

Grupi i djathtë dhe ai i majtë në Parlamentin Evropian planifikojnë të paraqesin mocione të ndara mosbesimi ndaj presidentes së Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, në mesnatë, konfirmuan zyrtarë, transmeton Anadolu.
Manus Carlisle, zëdhënës i Grupit të Majtë, konfirmoi për Anadolu sot se grupi është “aktualisht duke mbledhur firmat e nevojshme”.
“Nuk kam ende shifra për ju, por na duhen 72. Mund ta paraqesim (mocionin) në mesnatë nëse i kemi firmat”, shtoi ai.
Ndërkohë, grupi Patriotët për Evropën njoftoi gjatë një konference për shtyp të mbajtur nga kreu i tij, Jordan Bardella, se do të paraqesë një mocion censure ndaj von der Leyenit, duke përmendur si arsye dështimet e supozuara në tregti, transparencë dhe llogaridhënie.
“Grupi ynë flet në emër të miliona njerëzve që me të drejtë besojnë se komisioni juaj nuk mbron më Evropën. Ky komision po dështon në çdo fushë. Grupi Patriotët, prandaj, po paraqet një mocion censure, i cili do të sjellë qartësi në tetor: kush e mbështet ende Ursula von der Leyenin?”, tha ai.
– Politika tregtare nën kritika
Mocioni kritikon politikat tregtare të Komisionit Evropian, të cilat, sipas Patriotëve, kanë minuar fuqinë ekonomike të Evropës dhe autonominë strategjike.
Bardella kritikoi marrëveshjen Mercosur, e nënshkruar në dhjetor pavarësisht kundërshtimeve nga parlamentet kombëtare, duke thënë se ajo kërcënon fermerët dhe konsumatorët evropianë duke lejuar produkte që nuk i plotësojnë standardet e BE-së. Ai gjithashtu sulmoi kuadrin e ri tregtar BE-SHBA, të shpallur muajin e kaluar, duke e quajtur një “prapakthim politik” dhe “kapitullim” të përfunduar pa mandat të Këshillit.
Në një deklaratë, grupi u bëri thirrje të gjithë eurodeputetëve që ta mbështesin mocionin për të “rikthyer llogaridhënien, sovranitetin dhe transparencën brenda Bashkimit Evropian”.
Sipas rregullave parlamentare, një grup mund të paraqesë mocion censure me 72 firma vetëm nëse kanë kaluar dy muaj nga mocioni i mëparshëm. Përndryshe, kërkohen 144 firma.
Mocioni i fundit kundër von der Leyenit u paraqit më 10 korrik, që do të thotë se më herët se mesnata e së mërkurës mocionet aktuale nuk mund të paraqiten me 72 firma.
Von der Leyen më parë i ka mbijetuar një votimi mosbesimi që mund të kishte rrëzuar gjithë Komisionin Evropian. Gjatë asaj vote, 360 eurodeputetë votuan kundër mocionit, 175 e mbështetën dhe 18 abstenuan, duke mos arritur shumicën e dy të tretave të nevojshme për ta kaluar.
Mocioni ishte paraqitur nga eurodeputeti rumun, Gheorghe Piperea, i grupit ECR, i cili e kritikoi von der Leyenin për refuzimin e saj për të zbuluar mesazhet me tekst të shkëmbyera me shefin ekzekutiv të Pfizerit, Albert Bourla, gjatë negociatave të BE-së për vaksinat kundër COVID-19 në vitin 2021.
Një sondazh i fundit i “Cluster17” zbuloi se gjashtë nga dhjetë evropianë besojnë se von der Leyen duhet të japë dorëheqje pas shpalljes së kuadrit tregtar BE-SHBA. Nga të anketuarit, 39 për qind u shprehën “shumë pro” dorëheqjes së saj, 21 për qind “disi pro”, dhe vetëm 8 për qind “shumë kundër”.