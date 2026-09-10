E lirë dhe e pranishme në kuzhinat shqiptare/ Ja pse lakra turshi po vlerësohet për tretjen dhe mikrobiomën

Një ushqim i thjeshtë dhe i lirë që gjendet prej kohësh në kuzhinat shqiptare mund të jetë edhe një mënyrë për të shtuar ushqime të fermentuara në dietën e përditshme. Bëhet fjalë për lakrën turshi, e cila përftohet përmes fermentimit dhe përmban mikroorganizma të dobishëm.
Fermentimi favorizon praninë e baktereve të acidit laktik, të cilat lidhen me shëndetin e mikrobiomës së zorrëve. Një mikrobiomë e shëndetshme ndihmon funksionimin normal të sistemit tretës dhe luan rol edhe në funksionimin e sistemit imunitar.
Lakra turshi përmban gjithashtu vitamina dhe përbërës të tjerë ushqyes. Sasia e vitaminës C mund të ndryshojë në varësi të mënyrës së përgatitjes dhe ruajtjes, ndërsa vitamina K është një tjetër element ushqyes që gjendet në të.
Një tjetër arsye pse ky ushqim mbetet i përdorur është kostoja e ulët dhe mundësia për ta përgatitur edhe në shtëpi. Në këtë mënyrë, lakra turshi mund të jetë pjesë e një diete të larmishme dhe të shtojë ushqimet e fermentuara në menunë e përditshme.
Megjithatë, lakra turshi nuk duhet parë si një ushqim që garanton imunitet të fortë apo që zëvendëson trajtimet mjekësore. Shëndeti ndikohet nga një kombinim faktorësh, përfshirë ushqyerjen e ekuilibruar, aktivitetin fizik, gjumin dhe zakonet e tjera të jetesës.
Duhet pasur parasysh edhe sasia e kripës, pasi disa produkte mund të kenë përmbajtje të lartë. Për këtë arsye, konsumi duhet të jetë i përshtatshëm dhe pjesë e një diete të larmishme.