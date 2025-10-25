“E mbijetuam luftën, por mund të mos e mbijetojmë armëpushimin”

Gazetarja palestineze Sara Awad rrëfen përvojën e saj tronditëse në Gaza pas shpalljes së armëpushimit. Ajo tregon se kishte dalë nga tenda e familjes në az-Zawayda për të shkuar në “Twix Cafe”, një hapësirë pune për të rinjtë, kur një dron izraelit goditi hyrjen e kafenesë.
“Dëgjuam një shpërthim të fortë. Mendova se ishte fundi im,” shkruan Awad. Tre persona humbën jetën dhe disa të tjerë u plagosën në sulm. Ajo shton se po të ishte nisur disa minuta më herët, edhe ajo me vëllain mund të ishin mes viktimave.
Rrëfimi i saj tregon pasigurinë e thellë që mbizotëron në Gaza edhe pas shpalljes së armëpushimit. /mesazhi