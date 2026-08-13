E projektuar për në Malishevë: një xhami që mund të hyjë në histori…

Stile arkitekturale tej një tradite të caktuar që shpalosin universalitetin e Islamit
Nëse do Zoti të realizohet, një xhami e re në Malishevë do jetë vërtet një risi impozante në të gjithë trevat shqiptare. Është studio që e ka projektuar atë, me qendër në Prishtinë – AATOM Architects – e cila ka prezantuar projektin në faqen e saj, por pa detaje të mëtejshme shpjeguese.
Kjo xhami e re vjen në një kohë që një e madhe po ndërtohet në kryeqytetin kosovar, por si në rastin e Tiranës ajo do jetë në stilin osman, që ndryshe do të thotë e traditës. Por dhe kjo ha diskutim, pasi Islami nuk e kufizon veten në një traditë të caktuar arkitekturore në objektet e saj të adhurimit, xhamitë në këtë rast.
E kundërta, ajo shpërfaqet me variante nga më të ndryshmet, sipas konteksteve të ndryshme historike, etnike, sociale e shoqërore, duke përcjellë dhe mesazhin e universalitetit si besim.
Dhe Malisheva në këtë rast pritet të bëjë historinë në stilistikën e xhamive kudo në Shqiptari, duke ofruar një objekt me në tërheqje të parezistueshme edhe për ta vizituar pos për të adhuruar Zotin aty, siç i takon në statusin që gëzon. /tesheshi