E qëlluar me ‘gjakftohtësi’: Vrasja e gjyshes palestineze ndezi zemërim

Të afërmit e Hala Khreis, një gruaje palestineze e vrarë nga një snajper izraelit në Gazën veriore, thonë se ushtari e qëlloi atë qëllimisht dhe me “gjakftohtësi” edhe pse ajo mbante dorën e nipit të saj të vogël, i cili tundte një flamur të bardhë dhe po ecte në një rrugë evakuimi e cila ishte shpallur e sigurt.

Khreis ishte në ballë të një grupi civilësh palestinezë të cilët ishin urdhëruar të largoheshin nga shtëpitë e tyre nga forcat izraelite.

Atyre u tha nga Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq se rruga do të ishte e sigurt dhe se ajo ishte “pastruar” nga ushtria izraelite. /mesazhi

A Palestinian woman with a child waving a white flag is shot by Israeli forces as civilians in Gaza tried to evacuate to safety

The US’ rules-based international order to the global south looks more like a pact to protect the colonial barbarism of the US and its vassal states pic.twitter.com/cMAydy6xJS

