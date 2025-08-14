Ministria e Shëndetësisë në Gaza ka njoftuar se katër palestinezë të tjerë kanë vdekur nga uria gjatë 24 orëve të fundit, duke e çuar në 239 numrin e viktimave nga uria që prej fillimit të luftës së Izraelit në Gaza, mes tyre 106 fëmijë. /mesazhi
