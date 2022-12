Edhe mëkatarët le të shpresojnë në mëshirën e Zotit, vetëm ta trokasin derën e pendimit, të përuljes e kërkimfaljes, ngase njeriu nuk bënë të jetë edhe mëkatar edhe kryelartë.

Ja se çka thotë Zoti në një hadith kudsij:

“O biri i Ademit! Sa herë që më lutesh dhe shpreson në faljen Time, Unë t’i fali mëkatet përnjëherë. O biri i Ademit! Sikur mëkatet tua të arrijnë kupën e qiellit, më pastaj ti kërkon faljen Time, Unë t’i fali ato përnjëherë. O biri i Ademit! Nëse paraqitesh para Meje me mëkate sa gjerësia e tokës, dhe takohesh me Mua duke qenë me besim të pastër (duke mos më shoqëruar askënd në njëshmërinë Time), atëherë edhe Unë do të paraqitem para teje me falje sa gjerësia e tokës”.

Nga: Prof. Ekrem Maqedonci