Efektet negative! 8 gjëra që i ndodhin trupit tuaj nëse nuk bëni dush për disa ditë!

A e keni imagjinuar ndonjëherë se sa shumë do të ndryshonte jeta juaj nëse do të ndalonit dushin për disa ditë? Të bësh dush është diçka që shumica prej nesh e marrin si të mirëqenë. Megjithatë, anashkalimi i këtij zakoni të shëndetshëm për disa ditë mund të jetë i dëmshëm për shëndetin tonë në mënyra të ndryshme.

Le të zbulojmë 8 gjërat që mund t’i ndodhin trupit tuaj.

1. Infeksionet mykotike

Përveç sëmundjeve infektive, kërpudhat dhe infeksionet e tjera të ngjashme të lëkurës do të marrin përsipër dhe do të shkaktojnë shumë telashe. Gus fun mund të jetojnë në lëkurën tuaj, brenda gojës tuaj dhe në organet gjenitale. Fëmijët, gratë shtatzëna dhe njerëzit me mbipeshë kanë më shumë gjasa të zhvillojnë infeksione mykotike.

Megjithatë, një nga faktorët më të mëdhenj është, natyrisht, higjiena e dobët. Pra, pastrimi i mirë i këtyre zonave është hapi më i rëndësishëm për t’u bërë sërish të shëndetshëm.

2. Probleme me lëkurën e kokës

Të qëndrosh pa bërë dush për tre ditë mund të çojë në probleme të lëkurës së kokës si yndyrë e shtuar, zbokth dhe kruajtje. Akumulimi i djersës, papastërtisë dhe qelizave të vdekura të lëkurës mund të bllokojë poret, duke shkaktuar potencialisht acarim ose akne.

Për më tepër, rritja e baktereve dhe kërpudhave për shkak të higjienës së dobët mund të rezultojë në infeksione ose inflamacion të kokës . Ruajtja e rregullt e higjienës së kokës është thelbësore për parandalimin e këtyre problemeve.

3. Era e trupit

Kjo mund të jetë një nga pasojat më të dukshme, por vlen të përmendet. Kur nuk bëni dush për ditë të tëra, djersa dhe bakteret grumbullohen në lëkurë. Veshjet, shtratet dhe mobiljet mund t’i thithin këto vajra, duke çuar në erëra të vazhdueshme që të kujtojnë një dyqan ushqimesh ose qumësht të thartë.

Ndërsa disa individë mund të mos e perceptojnë aromën e tyre për shkak të përshtatjes së nuhatjes, të tjerëve mund ta shohin aromën të pakëndshme. Mbajtja e praktikave të rregullta të higjienës ndihmon në parandalimin e këtyre aromave dhe promovon rehatinë personale