Egjipti dhe Jordania riafirmojnë refuzimin e zhvendosjes së palestinezëve

Udhëheqësit e Egjiptit dhe Jordanisë kanë riafirmuar qëndrimin e tyre kundër çdo përpjekjeje për zhvendosjen e palestinezëve nga tokat e tyre, në një kohë kur pika kufitare e Rafahut është rihapur.
Gjatë një takimi në Kajro, presidenti egjiptian Abdel Fattah el-Sisi dhe mbreti i Jordanisë Abdullah II theksuan “qëndrimin e palëkundur të Egjiptit dhe Jordanisë për të refuzuar çdo përpjekje për zhvendosjen e popullit palestinez nga toka e tij”, thuhet në një deklaratë të presidencës egjiptiane.
Rihapja e pikës kufitare të Rafahut është bërë për herë të parë pas gati dy vitesh, në mënyrë provuese, duke lejuar kalimin e kufizuar të banorëve.
Sipas Koordinimit Izraelit të Veprimtarive Qeveritare në Territore (COGAT), pritet që "lëvizja e banorëve në të dy drejtimet, hyrje dhe dalje nga Gaza, të nisë nga dita e nesërme".