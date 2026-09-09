Egjipti, Greqia dhe Administrata Qipriote Greke bëjnë thirrje për zbatimin e fazës së dytë të planit për Gazën

Egjipti, Greqia dhe Administrata Greko-Qipriote bënë thirrje të martën për zbatimin e fazës së dytë të planit të presidentit të SHBA-së, Donald Trump për Gazën dhe për t’i dhënë fund sulmeve izraelite në Liban pas një takimi trepalësh, transmeton Anadolu.
Bisedimet në qytetin verior egjiptian El Alamein mblodhën së bashku presidentin egjiptian Abdel Fattah al-Sisi, udhëheqësin greko-qipriot Nikos Christodoulides dhe kryeministrin grek Kyriakos Mitsotakis, thuhet në një deklaratë nga presidenca egjiptiane.
Të tre udhëheqësit riafirmuan angazhimin e tyre për forcimin e paqes, sigurisë, stabilitetit dhe prosperitetit në Mesdheun Lindor dhe Lindjen e Mesme, duke zgjeruar bashkëpunimin përmes mekanizmit të tyre trepalësh të nisur në Kajro në nëntor 2014.
Për kufijtë detarë, deklarata tha se marrëveshjet dhe memorandumet e mirëkuptimit në lidhje me delimitimin “duhet të përfundohen në përputhje me të drejtën ndërkombëtare, përfshirë Konventën e Kombeve të Bashkuara për Ligjin e Detit”.
– Gaza dhe shtetësia palestineze
Të tre palët riafirmuan mbështetjen për një shtet palestinez të pavarur dhe sovran përgjatë vijave të 4 qershorit 1967, me Kudsin Lindor si kryeqytet, në përputhje me rezolutat e OKB-së.
Ata theksuan rëndësinë e zbatimit të fazës së dytë të planit të Trumpit për Gazën dhe Rezolutës 2803 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së për të siguruar fillimin e rindërtimit dhe rimëkëmbjes së hershme dhe shpërndarjen e ndihmës humanitare për civilët.
Udhëheqësit bënë thirrje për ruajtjen e vazhdimësisë gjeografike, politike dhe ligjore midis Bregut Perëndimor dhe Rripit të Gazës dhe hodhën poshtë përpjekjet për të ndarë dy territoret ose për të zhvendosur me forcë palestinezët.
– Libani dhe Libia
Lidhur me Libanin, të tre palët bënë thirrje për t’i dhënë fund sulmeve izraelite në territorin libanez dhe tërheqjen e forcave izraelite. Ata mbështetën forcimin e institucioneve shtetërore libaneze, veçanërisht forcave të armatosura, për t’i mundësuar shtetit të ushtrojë autoritetin dhe sovranitetin e tij në të gjithë vendin.
Lidhur me Libinë, deklarata riafirmoi mbështetjen për sovranitetin, integritetin territorial dhe unitetin kombëtar të vendit si dhe një proces politik të udhëhequr dhe në pronësi të Libisë.
Më tej bëhet thirrje për tërheqjen e forcave dhe mercenarëve të huaj dhe mbajtjen e zgjedhjeve të njëkohshme presidenciale dhe parlamentare.
– Bashkëpunim i zgjeruar trepalësh
Udhëheqësit diskutuan mënyrat për të forcuar bashkëpunimin në tregti, investime, energji, turizëm, arsim, kulturë, migrim dhe punësim, së bashku me bashkëpunimin në siguri dhe përpjekjet për të luftuar krimin e organizuar dhe migrimin e parregullt.
Sisi theksoi rëndësinë e vazhdimit të zhvillimit të bashkëpunimit përmes mekanizmit trepalësh ndërsa Christodoulides dhe Mitsotakis riafirmuan angazhimin e tyre për thellimin e lidhjeve.
Të tre palët ranë dakord të mbajnë samitin e tyre të 11-të trepalësh në Administratën Greko-Qipriote, pa njoftuar një datë.