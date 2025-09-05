Egjipti mbështet unitetin, sovranitetin dhe institucionet kombëtare të Sirisë

Ministri i Jashtëm i Egjiptit, Badr Abdelatty deklaroi se vendi i tij mbështet unitetin, sovranitetin dhe institucionet kombëtare të Sirisë dhe dënon sulmet e Izraelit, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë nga Ministria e Jashtme e Egjiptit thuhet se Abdelatty u takua me homologun e tij sirian, Assad Hassan al-Shaibani në Kajro, si pjesë e Takimit të Ministrave të Jashtëm të Ligës Arabe. Gjatë takimit u diskutuan zhvillimet në Siri.
Abdelatty tha se vendi i tij mbështet unitetin, sovranitetin dhe institucionet kombëtare të Sirisë dhe dënon sulmet izraelite, ndërsa theksoi rëndësinë e arritjes së një zgjidhjeje gjithëpërfshirëse politike që do të forcojë stabilitetin e Sirisë.
Ai dënoi sulmet e përsëritura të Izraelit në territorin sirian, duke thënë se ato përbëjnë shkelje të hapur kundër ligjit ndërkombëtar.
Ministri egjiptian theksoi domosdoshmërinë për të respektuar integritetin territorial dhe sovranitetin e Sirisë.