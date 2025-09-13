Egjipti nis kontakte diplomatike para samitit të Dohas

Egjipti ka njoftuar një sërë takimesh dhe bisedash diplomatike me zyrtarë arabë, islamikë dhe rajonalë përpara samitit urgjent që do të mbahet të hënën në Katar pas sulmit izraelit ndaj Dohas.
Ministri i Jashtëm Badr Abdelatty zhvilloi biseda me homologët e tij nga Arabia Saudite, Turqia dhe Pakistani – Faisal bin Farhan, Hakan Fidan dhe Ishaq Dar.
Sipas Ministrisë së Jashtme, diskutimet u zhvilluan për shkak të zhvillimeve të shpejta në rajon dhe si pjesë e koordinimit të përbashkët përpara samitit arabo-islamik në Doha.
Zyrtarët shkëmbyen mendime mbi mënyrat për t’u përballur me sfidat politike dhe të sigurisë, si dhe theksuan rëndësinë e koordinimit politik, diplomatik dhe ekonomik për të forcuar stabilitetin në vendet arabe dhe islamike.
Ministria nënvizoi nevojën për solidaritet në këtë moment kritik dhe për qëndrime të bashkërenduara në mbrojtje të interesave rajonale. /mesazhi