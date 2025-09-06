Egjipti: Uria në Gaza e shkaktuar nga Izraeli, UNRWA në prag të kolapsit

Ministri egjiptian i Jashtëm, Badr Abdelatty, deklaroi se uria në Gaza është e krijuar nga njeriu dhe përdoret nga Izraeli si armë lufte. Ai kërkoi ndalimin e menjëhershëm të luftimeve dhe dënoi përpjekjet për zhvendosje të detyruar të banorëve, duke theksuar se pika kufitare e Rafah nuk do të përdoret për këtë qëllim.
Abdelatty ripërsëriti mbështetjen e Egjiptit për UNRWA-n, e cila përballet me mungesa të mëdha fondesh dhe ka 90% të objekteve të shkatërruara. Komisionari i UNRWA-s, Philippe Lazzarini, paralajmëroi se agjencia është afër kolapsit dhe bëri thirrje për heqjen e pengesave ndaj organizatave humanitare dhe sigurimin e ndihmave pa ndërprerje.
Të dy u bënë thirrje komunitetit ndërkombëtar për veprim urgjent për të ndalur krizën humanitare dhe zhvendosjet e detyruara në Gaza. /mesazhi