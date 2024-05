Ekipet e ASK-së do të vazhdojnë regjistrimin e qytetarëve në 11 komuna

Qytetarët e 11 komunave do të mund t’i shfrytëzojnë edhe pesë ditë që të regjistrohen.

Pas shtyrjes së afatit për regjistrimin e popullsisë për disa komuna qytetarët e vendit do të mund ta shfrytëzojnë këtë mundësi deri më 24 Maj. Por, cili është plani i veprimit për periudhën e regjistrimit shtesë deri më 24 maj.

‘’E veçanta tani është se nuk do dalim me ekipe që kanë dalë më herët por me stafin e vet Agjencionit të statistikave të Kosovës’’, tha për RTK, Hazbije Qeriqi, zëdhënëse e Agjencisë së Statistikave.

Njëra nga komunat që kishte kërkuar që t’i shtyhet për një javë procesi i regjistrimit të popullsisë është Fushë-Kosova.

“Ne zyrtarisht kemi kërkuar prej agjencisë së statistikave që me shty afatin pas kërkesave të qytetarëve që nuk kanë mund të regjistrohen ekipet kanë thënë që nuk i kanë gjetur banorët në adresat e tyre”, tha për RTK, Amir Bullatovci, drejtor i Administratës në Fushë-Kosovë.

Edhe asamblisti i PDK-së nga radhët e opozitës në këtë komunë, Mirsad Qyqalla, thotë se në disa vende ekipet e regjistrimit nuk kishin arritur të shkonin.

Pa e përfshirë diasporën, sipas zyrtarëve të ASK-së, Kosova pritet t’i ketë pak mbi 1.5 milion banorë. Procesi i regjistrimi të popullsisë ka filluar më 5 prill. Në përfundim të afatit të rregullt, Qeveria shtyu afatin për regjistrim për 11 komuna, ndërsa i mundësoi diasporës që të regjistrohet deri në fund të gushtit./RTK