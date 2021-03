Ekipet kualifikuese të Kupës së Botës protestojnë ndaj trajtimit të punëtorëve migrantë nga Katari

Katari është përballur me kritika për trajtimin ndaj punëtorëve migrantë, shumë prej të cilëve janë të përfshirë në përgatitjet për Kupën e Botës, me grupet e të drejtave që akuzojnë punëdhënësit për shfrytëzimin dhe detyrimin e punëtorëve për të punuar në kushte të rrezikshme.

Danimarka është bashkuar me Norvegjinë dhe ekipet e tjera kombëtare evropiane në një lëvizje në rritje që proteston kundër trajtimit të punëtorëve migrantë të përfshirë në ndërtimin e vendeve për Kupën e Botës 2022 në Katar.

Lojtarët danezë kishin veshur fanella me slloganin “Futbolli mbështet NDRYSHIMIN” ndërsa u rreshtuan për një fotografi përpara ndeshjes së tyre kualifikuese për Kupën e Botës kundër Moldavisë, me Unionin danez të Futbollit duke thënë se fanellat do të dilnin për shitje dhe paratë do tu jepeshin punëtorëve migrantë në Shtetin e Gjirit.

Të paktën 6,500 punëtorë migrantë vdiqën në vendin e Gjirit që kur u vendos për mbajtjen e kampionatit në Katar thonë OJQ-të protestuese.

Përgjigja e Katarit

Katari ka bërë një seri reformash në rregulloret e punësimit që kur u zgjodh për të organizuar Kupën e Botës 2022, e cila ka kërkuar një program të gjerë ndërtimi të varur nga punëtorët e huaj.

Autoritetet këmbëngulin se ata kanë bërë më shumë se çdo vend në rajon për të përmirësuar mirëqenien e punëtorëve dhe thonë se ata kanë qenë “gjithmonë transparentë për shëndetin dhe sigurinë e punëtorëve”.

“Që nga fillimi i ndërtimit në 2014, ka pasur tre fatalitete të lidhura me punën dhe 35 vdekje jashta pune,” tha një zëdhënës i Komitetit përgjegjës në një deklaratë.

Organizatorët këmbëngulin se një Kupë e parë Botërore në botën arabe tashmë ka sjellë “përfitime të konsiderueshme për punëtorët” duke përfshirë objektet e përmirësuara të akomodimit dhe një garanci për të rimbursuar më shumë se 30 milion dollarë për pagesat e paligjshme të rekrutimit për punëtorët.

Në fillim të këtij muaji, Zyra e Komunikimit e Qeverisë së Katarit (GCO) tha për Al Jazeera se vendi “ka bërë përparim thelbësor në reformat e punës dhe vazhdon të punojë me OJQ-të për të siguruar që këto reforma të jenë të gjera dhe efektive”. /Mesazhi.com