Ekspertët e OKB-së i kërkojnë FIFA-s dhe UEFA-s të pezullojnë Izraelin për shkak të “gjenocidit” në Palestinë

Ekspertët e OKB-së i bënë thirrje FIFA-s dhe UEFA-s që të pezullojnë ekipin kombëtar të futbollit të Izraelit nga garat ndërkombëtare, duke thënë se kjo është një “përgjigje e nevojshme për të adresuar gjenocidin e vazhdueshëm në territorin e pushtuar palestinez”, transmeton Anadolu.
“Përfundimi i Komisionit Hetimor të Kombeve të Bashkuara mbi Territorin e Pushtuar Palestinez, përfshirë Kudsin Lindor dhe Izraelin, se Izraeli po kryen gjenocid, është i fundit në një numër në rritje të organeve ndërkombëtare që pohojnë se po kryhet gjenocid”, thanë ekspertët. Ata kujtuan se urdhri i përkohshëm i Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë i 26 janarit 2024 i kujtoi çdo vendi detyrën e tij ligjore për të vepruar kundër gjenocidit.
“Sporti duhet të hedhë poshtë perceptimin se është punë e zakonshme”, thanë ata. “Organet sportive nuk duhet të mbyllin sytë ndaj shkeljeve të rënda të të drejtave të njeriut, veçanërisht kur platformat e tyre përdoren për të normalizuar padrejtësitë”.
Ekspertët sqaruan se thirrja synon shtetin e Izraelit dhe jo lojtarët individualë, duke thënë: “Ne gjithmonë kemi pohuar se individët nuk mund të mbajnë pasojat e vendimeve që merr qeveria e tyre”.
Ata i kërkuan më tej FIFA-s të “ndalojë legjitimimin e situatës që rrjedh nga prania e paligjshme e Izraelit në Territorin e Pushtuar Palestinez”, duke theksuar: “Ekziston një imperativ ligjor dhe moral për të marrë çdo masë të mundshme për t’i dhënë fund gjenocidit në Gaza tani”.