Eksperti i OKB-së: Të kthyerit palestinezë përballen me ‘traumë të thellë’

Balakrishnan Rajagopal, raportuesi i veçantë i OKB-së për të drejtën e banimit adekuat, thotë se Izraeli duhet të lejojë dërgimin e menjëhershëm të tendave dhe karvanëve në Gaza, pasi palestinezët e zhvendosur që po kthehen në veri të territorit të bombarduar kanë gjetur shtëpitë dhe lagjet e tyre të shkatërruara.
“Efektet psikologjike dhe trauma janë të thella, dhe kjo po shihet aktualisht te njerëzit që po kthehen në veri të Gazës,” tha ai për Al Jazeera.
OKB-ja vlerëson se 92 për qind e ndërtesave banesore në Gaza janë dëmtuar ose shkatërruar që nga fillimi i luftës, dhe qindra mijëra palestinezë të zhvendosur janë detyruar të jetojnë në tenda dhe strehimore të improvizuara. /mesazhi