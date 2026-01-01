Eksperti: Shkurtimet e ndihmës nga Trump po ndikojnë rëndë në terren në Gaza

Shkurtimet e financimit amerikan për organizatat humanitare po kanë një ndikim “të rëndë” në situatën humanitare në Gaza dhe po dëmtojnë fuqinë e butë të Shteteve të Bashkuara, ka deklaruar Edward Joseph, studiues i lartë dhe ligjërues në Shkollën e Studimeve të Avancuara Ndërkombëtare të Universitetit Johns Hopkins.
Në një intervistë për Al Jazeera nga Uashingtoni, Joseph tha se programet e USAID-it kishin theks të veçantë edhe në identitetin dhe imazhin amerikan. “Çdo thes mielli, çdo program, çdo element kishte simbolin dallues që thoshte ‘dhuratë nga populli amerikan’. Kjo është shkatërruar,” u shpreh ai.
Eksperti i politikës së jashtme amerikane shtoi se administrata Trump “thjesht nuk shqetësohet” për mënyrën se si veprimet e saj perceptohen, gjë që sipas tij reflektohet edhe në çështje të brendshme si korrupsioni.
Ai theksoi se qasja e administratës Trump ka qenë e hapur dhe pa fshehje, duke përmendur raste si donacionet e mëdha që pasohen nga falje presidenciale, si dhe mungesën e kujdesit për imazhin dhe shqetësimet publike.