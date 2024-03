Ekspertja e OKB-së: Izraeli ka shkatërruar Gazën

Izraeli ka shkatërruar Gazën me sulmet e tij të pamëshirshme që nga tetori, tha në Këshillin e OKB-së për të Drejtat e Njeriut, raportuesja speciale e OKB-së për territorin e pushtuar palestinez, Francesca Albanese.

“Numri i lartë i viktimave, dëmi i pariparueshëm që u bëhet atyre që mbijetojnë, shkatërrimi sistematik i çdo aspekti të nevojshëm për të mbajtur jetën në Gaza, nga spitalet te shkollat, nga shtëpitë tek toka e punueshme dhe dëmi për qindra mijëra fëmijë dhe nëna shtatzëna dhe të reja”, tha Albanese të martën.

Ajo tha në një raport për këshillin se veprimet e Izraelit mund të interpretohen vetëm si “provë në dukje të një synimi për të shkatërruar sistematikisht palestinezët si grup”. /abcnews

Francesca Albanese

