Ekspozita e produkteve hallall MIHAS 2026 e Malajzisë nis në Kuala Lumpur

Sot në Kuala Lumpur ka nisur ekspozita e 22-të Ndërkombëtare e Malajzisë për Hallallin (MIHAS 2026), raporton Anadolu.
Veprimtaria mblodhi kompani, blerës dhe përfaqësues të industrisë nga e gjithë bota nën moton “Ndërtimi i besimit, forcimi i qëndrueshmërisë”.
Veprimtaria 4-ditore, e organizuar nga Ministria e Investimeve, Tregtisë dhe Industrisë e Malajzisë dhe e zhvilluar nga Korporata Malajziane për Zhvillimin e Tregtisë së Jashtme (MATRADE), po mbahet në Qendrën Ndërkombëtare të Tregtisë dhe Ekspozitave të Malajzisë deri të shtunën.
Rreth 50.000 vizitorë nga 45 vende pritet të marrin pjesë në ekspozitë, ku marrin pjesë 1.700 kompani në rreth 2.000 stenda.
Organizatorët synojnë një volum total shitjesh prej 5 miliardë ringitësh malajzianë (1.23 miliardë dollarë) përmes ekspozitës dhe programit të saj për takime biznesi.
Çfarë është standardi hallall?
Në praktikën islame, termi hallall i referohet asaj që lejohet sipas ligjit islam. Në tregti, termi nuk përfshin vetëm ushqimet dhe pijet, por edhe mënyrën se si produktet sigurohen, prodhohen, trajtohen dhe transportohen, si dhe një gamë gjithnjë e më të gjerë shërbimesh.
Duke folur për gazetarët gjatë aktivitetit, kryetari i korporatës MATRADE, Reezal Merican Naina Merican, theksoi zgjerimin e industrisë globale hallall, duke theksuar se ajo tashmë shtrihet përtej produkteve individuale dhe përfshin zinxhirë të tërë furnizimi.
Ai tha se standardet hallall përfshijnë përbërësit, paketimin, logjistikën dhe transportin, ndërsa parandalimi i kontaminimit të kryqëzuar përgjatë zinxhirit të furnizimit është një pjesë e rëndësishme e ruajtjes së përputhshmërisë me standardet hallall.
Reezal theksoi përhapjen e praktikave hallall edhe në vende me popullsi jo të mëdha muslimane, duke përmendur industrinë e blegtorisë dhe të mishit në Zelandën e Re si shembull.
“Industria hallall po zgjerohet vërtet në mënyrë eksponenciale”, tha ai.
Roli i Turqisë
Ai tha se Turqia ka “mundësi të jashtëzakonshme” në industrinë globale hallall.
Duke iu përgjigjur pyetjes së një korrespondenti të Anadolu lidhur me rolin e Turqisë në zgjerimin e tregut global hallall, Reezal theksoi pozitën gjeopolitike të vendit, ndikimin ndërkombëtar, kapacitetin industrial dhe përparimin teknologjik.
“Turqia është një vend kaq i madh dhe i rëndësishëm dhe sigurisht duke qenë politikisht pjesë e NATO-s, ju keni ndikim në të dyja anët, në Perëndim dhe gjithashtu në Lindje”, tha ai.
Duke iu referuar konfliktit në Palestinë, Reezal tha se Turqia është “një nga aktorët kryesor” në këtë çështje.
“Prandaj, mund të shoh se Turqia ka një mundësi të jashtëzakonshme për të luajtur një nga rolet udhëheqëse në industrinë hallall, për shkak të kapacitetit që ka dhe vullnetit të mirë që gëzon në sytë dhe zemrat e popullsisë botërore, veçanërisht të popullsisë muslimane”, tha ai.
“Dhe, më e rëndësishmja, ata kanë gjithashtu përparime teknologjike”, shtoi ai.
14 sektorë nën një çati
MIHAS 2026 përfshin 14 sektorë të ekonomisë hallall, duke filluar nga ushqimet dhe pijet deri te produktet farmaceutike, kozmetika dhe kujdesi personal, moda modeste, logjistika hallall, financat islame, teknologjia, shërbimet dhe turizmi miqësor ndaj muslimanëve.
Veprimtaria po prezanton gjithashtu një sistem të bazuar në inteligjencën artificiale, i cili është krijuar për t’u ofruar pjesëmarrësve të regjistruar mbështetje të personalizuar për zbulimin e mundësive të biznesit, krijimin e kontakteve, orientimin në ekspozitë dhe menaxhimin e takimeve.
Programi Ndërkombëtar i Sigurimit të Burimeve të MIHAS-it, iniciativa kryesore e tij për takime biznesi, pritet të mundësojë rreth 4.000 takime mes 450 blerësve ndërkombëtarë, përfshirë 50 blerës premium dhe rreth 600 eksportuesve malajzianë.
Ekspozita përfshin gjithashtu Qendrën e Njohurive, pavijonin Gratë në Eksport, Çmimet MIHAS dhe Programin për Blerësit e Ftuar.
Nisma Gratë në Eksport është zgjeruar nga një forum i veçantë në një pavijon të dedikuar me 80 ekspozues, përfshirë 60 pjesëmarrës malajzianë dhe 20 ndërkombëtarë.
MIHAS 2026 do të përfshijë gjithashtu prezantime të modës modeste në pasarelë dhe demonstrime të drejtpërdrejta të gatimit, me pjesëmarrjen e 32 kuzhinierëve në Kuzhinën MIHAS gjatë katër ditëve të aktivitetit.
E nisur për herë të parë në vitin 2004, MIHAS është zhvilluar në një platformë ndërkombëtare që lidh bizneset nga sektorë të ndryshëm të ekonomisë hallall.