Ekspozitë në Prishtinë: sa xhami shkatërruan serbët në Bosnjë dhe Kosovë?

Kryeministri Kurti, krah Myftiut Tërnava në denoncimin e krimeve më sfond fetar
Ekspozita “Kujtesa në Foto: Xhamitë e Shkatërruara në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe Kosovë gjatë viteve 1990 – Sakralicid i Planifikuar” u hap zyrtarisht në Prishtinë, e organizuar nga Bashkësia Islame në Bosnjë/Hercegovinë dhe Bashkësia Islame e Kosovës.
Është një ekspozitë tematike dygjuhëshe (shqip dhe boshnjakisht) qëllimi i së cilës është të paraqesë shkatërrimin sistematik të xhamive gjatë agresionit kundër Bosnjës dhe Hercegovinës (1992–1995) dhe Luftës Çlirimtare të Kosovës (1996–1999), raporton MINA.
Ekspozita, e hapur në selinë e Bashkësisë Islame në Kosovë, jo vetëm që ofron një përfaqësim vizual dhe dokumentar të shkallës së shkatërrimit, por gjithashtu tregon bazën ideologjike të sakralicidit dhe urbicidit si një përpjekje për të fshirë trashëgiminë materiale dhe elementët e identitetit fetar dhe kulturor të myslimanëve të Ballkanit – boshnjakëve në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe shqiptarëve në Kosovë.
Gjatë agresionit kundër Bosnjës dhe Hercegovinës, u shembën 614 xhami, 218 mesxhide, 69 mektebe, katër teqe, 37 turbe dhe 405 ndërtesa të tjera vakëfesh.
Gjatë së Kosovës (1998–1999), forcat serbe dogjën, granatuan dhe përdhosën 218 xhami nga një total prej 560 sa ishin në Kosovë në atë kohë. Selia e Kryesisë së Bashkësisë Islame të Kosovës u dogj gjithashtu, medreseja “Alauddin” u dëmtua, dhe ndërtesat e katër medreseve të vjetra historike, tre teqeve, një hamami dhe 78 lokaleve afariste në pronësi të vakëfeve dhe bordeve lokale në të gjithë vendin u shembën.
Myftiu i Bashkësisë Islame të Kosovës, Naim Tërnava, iu drejtua të pranishmëve, duke theksuar se ndërtesat fetare islame ishin gjithashtu një objektiv i veçantë brenda projektit gjenocidal.
“Kështu, forcat serbe, me qëllim zhdukjen e çdo gjurme të pranisë shqiptare në Kosovë dhe pranisë boshnjake në Bosnjë e Hercegovinë, shkatërruan dhe shembën vende të shenjta dhe monumentale me vlerë të jashtëzakonshme historike, arkitekturore dhe identitare. Xhami shekullore, shumë prej tyre unike dhe të pazëvendësueshme, pazare historike me rëndësi identitare, medrese, biblioteka, arkiva dhe institucione të tjera arsimore dhe kulturore, themelet e të cilave ishin themele të themeluara nga shqiptarë dhe boshnjakë, ulema, dijetarë dhe bamirës të ndritur të të dy popujve tanë, u shkatërruan”, tha Myftiu Tërnava.
Ai bëri thirrje që ekspozita të përkthehet në gjuhë të huaja dhe të prezantohet në Bosnjë e Hercegovinë, në Kosovë dhe në vendet e diasporës shqiptare dhe boshnjake, duke theksuar se qëllimi i saj është të promovojë vlerat qytetëruese, respektin e ndërsjellë dhe paqen e qëndrueshme, dhe jo të nxisë urrejtje ose konflikt.
Në ekspozitë morën pjesë edhe përfaqësues të jetës fetare, kulturore dhe politike në Kosovë, përfshirë kryeministrin Albin Kurti.
Kurti theksoi se ekspozita ka një rëndësi të veçantë sepse dokumenton qartë dhe bindshëm shkatërrimin e trashëgimisë fetare dhe kulturore si pjesë e një strategjie të qëllimshme për të fshirë identitetin kulturor dhe fetar të popullit.
“Trashëgimia kulturore është themeli i identitetit tonë kolektiv. Ajo na lidh me të kaluarën, forcon vetëdijen për vlerat e përbashkëta dhe nxit përgjegjësinë për të ruajtur kujtesën historike për brezat e ardhshëm. Gjatë luftës 1998-1999, përveç mijëra jetëve të humbura dhe dëmeve të mëdha materiale, Kosova pësoi edhe shkatërrime të rënda të trashëgimisë kulturore nga shkatërrimi i synuar i forcave të armatosura serbe”, tha Kurti, duke deklaruar se 1,788 monumente të trashëgimisë kulturore dhe 3,724 objekte muzeale u shkatërruan në Kosovë.
Ramadan Shkodra, një nga autorët e ekspozitës në emër të Bashkësisë Islame të Kosovës, theksoi se agresori nuk ka marrë dënimin e merituar as sot.
“Politika zyrtare e Serbisë vazhdon të relativizojë dhe mohojë krimet e Millosheviçit dhe Mladiçit, pa pendim moral dhe politik dhe pa u distancuar nga ideologjitë që prodhuan këto krime. Në këtë kontekst, ekspozita ka një rëndësi të veçantë si një akt i kujtesës historike dhe rezistencës ndaj harresës dhe falsifikimit të së vërtetës”, tha Shkodra. /tesheshi