Ekstremistët iz’raelitë kërkojnë dëbimin e pa’lestinezëve dhe krijimin e “Iz’raelit të Madh”

Kolonët ilegalë ekstremistë izraelitë dhe politikanët e krahut të djathtë jo vetëm që kërkojnë vazhdimin e dëbimit masiv të palestinezëve nga Gaza, por edhe ëndërrojnë të pushtojnë pjesën më të madhe të rajonit përreth për të krijuar një “Izrael të Madh”, raporton Anadolu.

Teksa ushtria izraelite forcon kontrollin e saj në Rripin e Gazës, duke dëbuar palestinezët nga shtëpitë e tyre, në vendbanimin Be’eri, që ndodhet vetëm 5 kilometra nga kufiri i Gazës, izraelitët fanatikë janë mbledhur për të ngritur kasolle sukkah, një festë tradicionale hebraike, në tokat e sekuestruara nga palestinezët. Ngjarja u promovua nga partia Likud e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu nën moton e një “plani të ripopullimit të Gazës”.

Të pranishmit përfshinin jo vetëm grupe ekstreme, por edhe figura të profilit të lartë si ministri i Sigurisë Kombëtare Itamar Ben-Gvir, anëtari i partisë Likud, Osher Shekalim dhe Zvi Sukkot nga partia Fuqia Hebraike. Themeluesi dhe udhëheqësi i organizatës Lehava, Ben Zion Gopstein, i cili është në listën e të sanksionuarve të SHBA-së për kërcënimin ose përdorimin e dhunës ndaj palestinezëve në Bregun Perëndimor, u pa gjithashtu duke mbledhur donacione në para në këtë ngjarje.

– “Nuk ekziston popull palestinez”

Shumë nga izraelitët ekstremistë ishin të armatosur dhe familje të tëra mbërritën për të ngritur kasollet e sukave, teksa zhurma e të shtënave të artilerisë nga sulmet e vazhdueshme në Gaza mund të dëgjohej në sfond.

Pjesëmarrësit thanë se vendbanimet izraelite duhet të rivendosen në Gaza dhe se palestinezët duhet të dëbohen në vende të tjera. Shekalim tha për Anadolu se “toka e Izraelit i përket vetëm popullit të Izraelit” dhe “nuk ekziston diçka e tillë si popull palestinez”.

Duke hedhur poshtë kritikat ndërkombëtare për katastrofën humanitare të shkaktuar nga sulmet e Izraelit në Gaza si “gënjeshtra”, ai këmbënguli se ushtria izraelite është “ushtria më humane”, duke shtuar: “Shpresoj që palestinezët të zhduken. Gjithsesi, nuk ka pasur kurrë një popull palestinez”.

I pyetur për kufijtë e një “Izraeli të Madh”, Shekalim tha se tokat që i përkasin Izraelit shtrihen përtej kufijve aktualë të Izraelit dhe Jordanisë.

“Sot, Bregu Perëndimor, Golani dhe Gaza janë të gjitha pjesë të Izraelit”, shtoi ai.

– Palestinezët “humbën të drejtën për të qenë në Gaza”

Daniella Weiss, themeluesja e organizatës Nachala, një organizatë izraelite kolonësh që mbron uzurpimin dhe konfiskimin e tokës palestineze në Bregun Perëndimor, Kudsin Lindor dhe Lartësitë e Golanit si dhe në Gaza, deklaroi se palestinezët “humbën të drejtën për të qenë në Gaza” në 7 tetor të vitit të kaluar.

Ajo tha se grupi tani po inkurajon aktivisht palestinezët që të largohen nga Gaza për në vende të tjera, madje duke ofruar stimuj financiarë.

Weiss prezantoi një hartë që përshkruan planet për vendbanimet izraelite në Gaza, duke pretenduar se palestinezët “në asnjë rrethanë” nuk do të qëndrojnë atje.

Ajo u mburr me mbështetjen politike dhe publike të grupit, duke u mbështetur në përvojën e tyre në krijimin e vendbanimeve në Bregun Perëndimor të pushtuar dhe Lartësitë e Golanit gjatë 55 viteve të fundit. Weiss tha se 700 familje janë tashmë të interesuara të jetojnë në vendbanimet e reja izraelite në Gaza.

“Në më pak se një vit, ju do të dëshmoni hyrjen e hebrenjve në Gaza dhe largimin e arabëve nga Gaza. Ata kanë humbur të drejtën e tyre për të qenë në këtë vend të shenjtë”, tha ajo. E pyetur për kufijtë e një “Izraeli të Madh”, Weiss tha se ai do të shtrihej “nga Eufrati në Nil”, duke argumentuar se “këto janë tokat e premtuara…Kur do të ndodhë kjo? Sa më shpejt, aq më mirë”.

Në raportimet e mediave izraelite u tha gjithashtu se Ben-Gvir, i cili iu bashkua ngjarjes më vonë, shprehu mbështetjen për zgjerimin e vazhdueshëm të vendbanimeve në Gaza. Në luftën brutale të Izraelit në enklavë janë vrarë më shumë se 42.600 palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë, ndërsa janë plagosur 99.800 të tjerë që nga tetori i kaluar, pas një inkursioni ndërkufitar nga grupi palestinez Hamas.

Lufta ka zhvendosur pothuajse të gjithë popullsinë e Gazës mes një bllokade të vazhdueshme që ka çuar në mungesa të mëdha të ushqimit, ujit të pastër dhe ilaçeve. Izraeli gjithashtu përballet me akuza për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë (GJND) për veprimet e tij në Rripin e Gazës.