Ekuadori shpall gjendje emergjente si pasojë e rritjes së krimit – VIDEO

Presidenti i Ekuadorit ka shpallur gjendjen e jashtëzakonshme në tri provinca perëndimore për shkak të rritjes së krimit, raporton BBC të shtunën.

Guillermo Lasso ka shkruar në Twitter se do të vendoset një orë policore dhe mijëra ushtarë dhe oficerë policie do të dërgohen në Guayas, Manabí dhe Esmeraldas për të “zbatuar paqen dhe rendin”.

Ekuador ka parë një rritje të vazhdueshme të vrasjeve dhe krimeve të lidhura me bandat.

Kjo është hera e dytë që Lasso përdor fuqitë emergjente për të frenuar dhunën që kur mori detyrën vitin e kaluar.

“Rrugët do të ndjejnë peshën e forcave të sigurisë”, shkroi Lasso në Twitter.

Ai tha se 4,000 oficerë policie dhe 5,000 trupa nga forcat e armatosura të Ekuadorit do të vendosen në tri provincat.

Ai tha gjithashtu se ora policore e cila do të zbatohet vetëm në zona të caktuara, do të jetë nga ora 23:00 deri në 05:00 me orën lokale.

Presidenti Lasso ka fajësuar trafikun e drogës për problemet e krimit të Ekuadorit. Vendi i Andeve përdoret si një rrugë tranziti për kokainën e kontrabanduar nga Peruja dhe Kolumbia fqinje, dhe kartelet e fuqishme meksikane të drogës thuhet se veprojnë përmes bandave lokale.

Qyteti port i Guayaquil, në provincën Guayas, është renditur qyteti i 50-të më i dhunshëm në botë nga Insight Crime. Faqja e internetit e gazetarisë investigative raporton se shkalla e vrasjeve në Ekuador u rrit më shpejt se në çdo vend tjetër në Amerikën Latine ose Karaibe, në vitin 2021.

Ekuadori ka parë gjithashtu trazirat më vdekjeprurëse të burgjeve në historinë e tij, të cilat tronditën vendin dhe ekspozuan fuqinë e bandave që vepronin në burgjet e këtij shteti. Në shtator të vitit 2021 rreth 119 të burgosur u vranë në një burg në Guayaquil. Më pak se dy muaj më vonë, të paktën 68 të burgosur vdiqën në luftime të reja në të njëjtin burg. /koha