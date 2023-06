Elon Musk dhe Mark Zuckerberg bien dakort të ndeshen

Ai gjithashtu shkroi në Twitter: “Pothuajse kurrë nuk stërvitem, përveçse kur i marr fëmijët e mi dhe i hedh në ajër.” Ndërkohë, 39-vjeçari Zuckerberg tashmë ka qenë duke u trajnuar në artet marciale të përziera (MMA) dhe së fundmi ka fituar turnetë jiu-jitsu.

Dy nga miliarderët më të njohur të teknologjisë në botë, Elon Musk dhe Mark Zuckerberg, kanë rënë dakord të luftojnë njëri-tjetrin në një ndeshje në kafaz. Musk postoi një mesazh në platformën e tij të mediave sociale në Twitter se ai ishte i gatshëm për një luftë në kafaz me Zuckerberg.

Zuckerberg, shefi i kompanisë mëmë të Facebook-ut dhe Instagram-it, Meta, më pas postoi një fotografi të postimit të Musk në Twitter me mbishkrimin: “Më dërgo vendndodhjen”. Më pas, Musk iu përgjigj përgjigjes së Zuckerberg me: “Vegas Octagon”.

Octagon është tapeti i garës dhe zona e rrethuar e përdorur për ndeshjet e Kampionatit Ultimate Fighting (UFC). UFC-ja është me seli në Las Vegas, Nevada. Musk, i cili mbush 52 vjeç në fund të këtij muaji, gjithashtu shkroi në Twitter: “Kam këtë lëvizje të mrekullueshme që unë e quaj The Walrus, ku thjesht shtrihem mbi kundërshtarin tim dhe nuk bëj asgjë.”

Më vonë ai postoi video të shkurtra të detit në Twitter, ndoshta duke sugjeruar se sfida e tij ndaj Zuckerberg mund të mos jetë krejtësisht serioze.

Ai gjithashtu shkroi në Twitter: “Pothuajse kurrë nuk stërvitem, përveçse kur i marr fëmijët e mi dhe i hedh në ajër.” Ndërkohë, 39-vjeçari Zuckerberg tashmë ka qenë duke u trajnuar në artet marciale të përziera (MMA) dhe së fundmi ka fituar turnetë jiu-jitsu.

Transmetuesi dhe gazetari i sporteve luftarake, Nick Peet, i tha programit të BBC-së World at One se Dana White, presidenti i UFC-së, do të lëpinte buzët me mundësinë për ta vendosur këtë luftë.

Por, nuk do te ishte një luftë e drejtë duke marrë parasysh edhe diferencën në moshë që ata kanë dhe po ashtu aftësitë e tyre në mundje. Zukerberg do ta fitonte.