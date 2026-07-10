Emine Erdoğan me bashkëshortet e liderëve të NATO-s, bisedojnë për fëmijët, teknologjinë e sigurinë

Emine Erdoğan priti bashkëshortet e liderëve të NATO-s në një tryezë të rrumbullakët me temën “Fëmijët, teknologjia dhe siguria: Mbrojtja e brezit të ardhshëm”, e zhvilluar në kuadër të Samitit të NATO-s në Ankara më 8 korrik.
Erdoğan përshëndeti veçmas secilën prej bashkëshorteve të liderëve gjatë mbërritjes së tyre në Pallatin Çankaya.
Brigitte Macron, bashkëshortja e presidentit francez Emmanuel Macron, tha se Franca po përpiqet ta kufizojë sa më shumë përdorimin e ekraneve në shkolla.
“Për shembull, ajo që lexon në një ekran nuk ka të njëjtin ndikim në trurin tonë si ajo që lexon në një libër. Pse po i kufizojmë këto gjëra? Sepse kemi kuptuar disa realitete. Këto nuk janë e njëjta formë mësimdhënieje. Ne nuk duam që fëmijët të ekspozohen ndaj ekraneve në një moshë të hershme”, u shpreh Macron.
Macron theksoi se fëmijët ekspozohen ndaj videove të rreme që “mund të mashtrojnë këdo”, duke shtuar: “Duhet të përballemi sot me botën e së nesërmes. Problemi është para nesh. Po e vëzhgojmë zhvillimin e tij dhe duhet ta mësojmë ta kontrollojmë”.
Duke folur për përdorimin e inteligjencës artificiale, Macron tha se në Francë nxënësit këshillohen të jenë të kujdesshëm në zgjedhjen e profesionit.
“U themi ta zgjedhin profesionin në përputhje me zhvillimet. Ka një përparim shumë të shpejtë. Ka pasiguri. Në të vërtetë, ende nuk mund ta kuptojmë se ku po shkon kjo”, tha ajo.
Diana Nausėdienė, bashkëshortja e presidentit të Lituanisë, tha se të gjithë bien dakord se bota virtuale duhet të jetë e sigurt për fëmijët, duke shtuar se ata duhet të mbrohen nga bullizmi kibernetik, dezinformimi dhe manipulimet hibride.
Nausėdienė theksoi se politikëbërësit duhet të veprojnë së bashku me komunitetet, duke deklaruar: “Po përballemi me një sfidë themelore dhe kemi nevojë për përpjekje ndërkombëtare”.
Ajo shtoi se aleatët e NATO-s duhet të bashkohen për t’i mbrojtur brezat e rinj nga manipulimet hibride, duke theksuar se të rinjtë janë “grupi më i cenueshëm ndaj dezinformimit”.
Suzanne Innes-Stubb, bashkëshortja e presidentit të Finlandës, tha se bota digjitale ofron përfitime të rëndësishme dhe se të rinjtë përdorin rrjetet sociale për të qëndruar të lidhur, për t’u socializuar, për të mësuar dhe për të marrë informacion.
Innes-Stubb tërhoqi vëmendjen ndaj rreziqeve që lidhen me përhapjen e dezinformimit, duke theksuar se për shumë fëmijë bota digjitale është “pjesë e jetës së përditshme” dhe se çdo minutë gjithnjë e më shumë fëmijë bëhen pjesë e saj.