Emma Bonino: ateistja që shkon te Zoti me kauzat e saj të mbrapshta

Kjo e ithtare e divorcit, feminizmit dhe LGBT, pra e kundërta e Melonit, por kjo e fundit shfaqet etike për vdekjen e saj
Emma Bonino, një nga figurat më të rëndësishme në Partinë Radikale Italiane, vdiq në moshën 78 vjeç. Ajo kishte luftuar me kancerin për shumë vite dhe, siç ishte bërë e njohur, gjendja e saj ishte përkeqësuar ditët e fundit.
Falë përpjekjeve të Bonino-s dhe radikalëve të tjerë italianë, Italia në vitet 1970 mori një ligj që vendosi të drejtën e divorcit dhe abortit. Ajo mbështeti fuqimisht kërkesat e lëvizjes feministe dhe qytetarëve LGBTQI+, si dhe nevojën e përgjithshme për të respektuar të drejtat e njeriut në një shkallë globale.
Në vitin 1995, ajo u emërua Komisionere përgjegjëse për peshkimin dhe të drejtat e konsumatorit, ndërsa disa vite më vonë, në vitin 2013, shërbeu si Ministre e Punëve të Jashtme në qeverinë e kryeministrit të qendrës së majtë Enrico Letta.
Sipas shumë drejtuesve të hapësirës progresive, por edhe të moderuar, përvoja dhe personaliteti i saj duhet ta çojnë atë në detyrën më të lartë institucionale në vend, atë të Presidencës së Republikës.
Pavarësisht se ishte ateiste, Bonino kishte zhvilluar një miqësi të thellë personale me Papa Françeskun, i cili e kishte vizituar në shtëpinë e saj në Romën qendrore.
Në një deklaratë, kryeministrja italiane Giorgia Meloni tha: “Emma Bonino ishte për dekada një zë i fortë dhe i dallueshëm në politikën italiane dhe promovoi idetë e saj me vendosmëri. Historitë dhe ndjeshmëritë tona ishin shumë larg njëra-tjetrës, por kjo nuk më pengoi kurrë të pranoja peshën dhe rolin e saj në jetën publike të vendit. Ngushëllimet e mia për të dashurit dhe familjen e saj.” /tesheshi