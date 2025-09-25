Emrat e palestinezëve të vrarë në Gaza u lexuan ditë e natë për 50 ditë në Holandë

Për 50 ditë, emrat dhe moshat e afërsisht 65 mijë palestinezëve që u vranë në sulmet e Izraelit në Rripin e Gazës u lexuan vazhdimisht para ndërtesës së Ministrisë së Punëve të Jashtme (MPJ) të Holandës, raporton Anadolu.
Protesta, e organizuar nga Fondacioni i Koalicionit të Palestinës në Roterdam para MPJ-së në Hagë ka vazhduar 24 orë në ditë, çdo të hënë dhe të enjte, që nga java e kaluar. Protesta synon të bëjë presion mbi qeverinë holandeze për të ndërmarrë veprime konkrete kundër Izraelit.
Stacioni i trenit dhe stacionet e tramvajit në Hagë ndodhen përballë sheshit ku u lexuan emrat dhe moshat e palestinezëve të vrarë në Gaza. Disa pasagjerë që kalonin nëpër shesh iu bashkuan gjithashtu protestës, duke mbështetur vullnetarët që mbajnë vigjilje gjatë gjithë kohës dhe duke kontribuar duke lexuar nga një listë emrash.
Protestuesit synojnë të vazhdojnë protestën derisa qeveria holandeze të vendosë sanksione serioze ndaj Izraelit.
Koordinatorja e Fondacionit të Koalicionit të Palestinës në Roterdam, Margreet Oele për Anadolu tha se ata lexuan emrat dhe moshat e të vrarëve në sulmet e Izraelit në Gaza përpara ministrisë 24/7, nga 25 korriku deri më 12 shtator.
Ajo theksoi se protesta ka vazhduar ditë e natë, nga e hëna deri të enjten, që nga java e kaluar, për t’u përqendruar në protestat e fundjavës.
– “Për fat të keq, nuk kemi marrë përgjigje zyrtare nga ministria”
Oele deklaroi se ata vazhduan protestën për të ushtruar presion mbi MPJ-në dhe qeverinë.
“Për fat të keq, nuk kemi marrë përgjigje zyrtare nga ministria. Kemi pasur tre ministra të jashtëm gjatë kohës sonë këtu. I ftuam, por ata as nuk denjuan të vizitonin ose të komentonin”, tha Oele. Ajo shtoi se ata morën shumë reagime pozitive nga ata që vizituan protestën dhe se disa zyrtarë në ministri shprehën mbështetjen e tyre.
“Njerëz nga të gjitha sferat e jetës, holandezë, palestinezë dhe njerëz të etnive të ndryshme po i bashkohen protestës dhe po i lexojnë emrat. Ne e kuptojmë se dëgjimi i këtyre emrave ka ndikim të thellë tek njerëzit. Kur emrat lexohen, ata e kuptojnë më mirë se palestinezët që humbën jetën janë njerëz të vërtetë”, tha ajo.
– “Holanda është bashkëpunëtore në gjenocidin në Gaza”
Oele theksoi se tmerret e gjenocidit të Izraelit janë zbuluar qartë, duke thënë: “Holanda është bashkëpunëtore në gjenocidin në Gaza. Kjo është e pamohueshme. Holanda mund të bëjë shumë për të rritur presionin mbi Izraelin. Kjo është arsyeja pse jemi këtu. Shpresojmë që ministria ta kuptojë se duhet të ndërmarrë edhe veprime”.
Koordinatorja e Fondacionit të Koalicionit të Palestinës në Roterdam tha se ata do ta vazhdojnë këtë protestë derisa Holanda të vendosë sanksione serioze kundër Izraelit dhe “t’i japë fund bashkëfajësisë së saj në gjenocidin në Gaza”.