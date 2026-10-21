Era Izrael, pra era tradhëti: Turqia dhe Azerbajxhani, në prag të konfliktit

Ndalimi i hixhabit zbulon një përçarje më të thellë midis aleatëve
Marrëdhëniet midis Turqisë dhe Azerbajxhanit, vende që kanë theksuar aleancën e ngushtë për vite me radhë, po përballen me tensione të reja. Arsyeja është ndalimi i veshjes së veshjeve që nuk përputhen me rregullat laike të uniformave shkollore në Azerbajxhan, gjë që ka çuar në përjashtimin e studenteve femra që veshin hixhab nga mësimet.
Vendimi shkaktoi protesta në Baku dhe qytete të tjera, si dhe një reagim nga Oktay Saral, një këshilltar i Presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, i cili bëri thirrje për heqjen e ndalimit. Parlamenti i Azerbajxhanit i përshkroi deklaratat e tij si ndërhyrje të papranueshme në punët e brendshme të vendit.
Megjithatë, mosmarrëveshja fsheh edhe dallime më të thella gjeopolitike, veçanërisht bashkëpunimin gjithnjë e më të ngushtë të Azerbajxhanit me Izraelin, me të cilin Ankaraja është në konflikt serioz.
Izraeli thellon përçarjen midis aleatëve
Turqia e ka mbështetur Azerbajxhanin për vite me radhë, veçanërisht gjatë konfliktit me Armeninë për Nagorno-Karabakun. Të dy vendet kanë zhvilluar bashkëpunim ushtarak, të inteligjencës dhe të energjisë, duke i paraqitur marrëdhëniet e tyre me sloganin “dy shtete, një popull”.
Megjithatë, Azerbajxhani ka thelluar njëkohësisht lidhjet me Izraelin, i cili është bërë një nga furnizuesit e tij kryesorë të armëve. Tensionet u rritën më tej në shtator, kur Baku nuk e mbështeti protestën diplomatike të Turqisë kundër Izraelit në Kombet e Bashkuara.
Një ftesë drejtuar presidentit izraelit Isaac Herzog në një samit ndërkombëtar në Baku, gjatë të cilit delegacioni turk u largua në mënyrë demonstrative nga salla, shkaktoi gjithashtu reagime të reja.
Azerbajxhani dëshiron një rol më të pavarur
Nën presidentin Ilham Aliyev, Azerbajxhani po përpiqet gjithnjë e më shumë të veprojë si një fuqi rajonale e pavarur, dhe jo vetëm si një aleat i Turqisë ose një shtet post-sovjetik.
Vendndodhja e saj strategjike midis Rusisë, Iranit dhe Turqisë, si dhe rezervat e mëdha të naftës dhe gazit natyror, i japin asaj një rol të rëndësishëm në marrëdhëniet ndërkombëtare. Rrugët e rëndësishme të energjisë, duke përfshirë tubacionin e naftës Baku-Tbilisi-Ceyhan dhe tubacionin e gazit TANAP, e forcojnë më tej pozicionin e saj.
Në të njëjtën kohë, marrëdhëniet me Rusinë janë bërë më të tensionuara pas incidentit në dhjetor 2024, kur një aeroplan azerbajxhanas në Grozni u rrëzua nga një sistem rus i mbrojtjes ajrore. Aliyev më pas kërkoi një kërkimfalje dhe kompensim.
Azerbajxhani përballet gjithashtu me marrëdhënie të ndjeshme me Iranin, ku jeton një komunitet i madh azerbajxhanas, si dhe me sfida të brendshme politike.
Mosmarrëveshja e fundit për hixhabin ka hapur kështu një pyetje që shkon përtej rregullave shkollore: sa afër janë Turqia dhe Azerbajxhani ende aleatë, ndërsa Baku gjithnjë e më me vendosmëri zhvillon politikën e vet të jashtme dhe ndërton marrëdhënie me fuqi të tjera rajonale dhe botërore? /tesheshi.com/