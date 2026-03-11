Erdogan bën thirrje për përfundimin e luftës SHBA-Izrael me Iranin para përshkallëzimit të saj në rajon

Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan, bëri thirrje të mërkurën për t’i dhënë fund luftës së vazhdueshme SHBA-Izrael me Iranin përpara se ajo të përshkallëzohet dhe të përfshijë rajonin, ndërsa theksoi se një zgjidhje diplomatike mbetet “plotësisht e mundur” nëse i jepet një shans, raporton Anadolu.
Duke folur gjatë takimit të grupit parlamentar të partisë së tij, Erdogan tha se Turqia “po vazhdon me durim përpjekjet për t’u rikthyer në tryezën e negociatave dhe për të ringjallur diplomacinë”.
Ai shtoi se, duke pasur parasysh ndjeshmërinë e situatës, Turqia po flet me kujdes dhe po merr masa të kujdesshme për të mbrojtur veten nga konfliktet përreth saj.
Presidenti turk theksoi gjithashtu se Turqia nuk është indiferente ndaj krizave në rajon dhe nuk u kthen shpinën miqve dhe vëllezërve në kohë nevoje.