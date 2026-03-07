Erdogan bisedon me presidentin e Kurdistanit irakian mes tensioneve në rajon

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, zhvilloi një bisedë telefonike me Nechirvan Barzani, presidentin e Rajonit Kurd të Irakut, për të diskutuar zhvillimet e fundit në rajon.
Sipas një njoftimi nga presidenca turke, dy liderët biseduan për përshkallëzimin e konflikteve në Lindjen e Mesme dhe për pasojat që ato mund të kenë për stabilitetin rajonal.
Erdogan theksoi se Turqia qëndron në krah të Irakut gjatë kësaj periudhe që ai e cilësoi si kritike dhe paralajmëroi kundër zhvillimeve që mund ta shtyjnë rajonin drejt një krize të zgjatur.
Ai shtoi gjithashtu se Ankaraja po ndjek nga afër lëvizjet e “organizatave dhe grupeve të lidhura me to”.
Biseda telefonike vjen në një kohë kur ka raportime se disa grupe të armatosura kurde në rajon mund të jenë duke bashkërenduar veprimet me forcat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në lidhje me konfliktin me Iranin.
Erdogan theksoi se Turqia po punon intensivisht për të ndihmuar në përfundimin e konflikteve në rajon dhe për rikthimin e palëve në tryezën e negociatave. /mesazhi