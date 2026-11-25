Komandanti i Forcave të Përbashkëta të Arabisë Saudite, gjenerali në detyrë Fayyad Al-Ruwaili, është takuar me komandantin e Forcave të Përbashkëta Ndërkombëtare të Turqisë, gjeneralin Sebahattin Kilinc.
Ministria saudite e Mbrojtjes tha se gjatë takimit u diskutuan çështje të bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes, me qëllim të shërbimit të interesave të përbashkëta dhe forcimit të sigurisë dhe stabilitetit në rajon.
Turqia dhe Arabia Saudite, së bashku me Pakistanin, nënshkruan në gusht një pakt trepalësh për mbrojtjen, i cili hyri në fuqi në fillim të këtij muaji. /mesazhi