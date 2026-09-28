Erdogan kujton një ndër betejat më të famshme osmane, atë të Prevezës

E zhvillua më 28 shtator 1538, si rezultoi me një fitore mbi flotën e Aleancës së Shenjtë të krishterë
President turk Rexhep Tajip Erdogan përkujtoi përvjetorin e Betejës së Prevezës më 28 shtator 1538, në të cilën osmanët nën komandën e Hajredin Barbarosës triumfuan mbi flotën e kombinuar të Aleancës së Shenjtë të krishterë. Duke theksuar suksesin e Barbarosës, ai tha se ai dhe marinarët e tij “e shndërruan Mesdheun në një det turk!”
“Ju përgëzoj me gjithë zemër për përvjetorin e Fitores Detare të Prevezës dhe Ditën e Forcave Detare, duke nderuar me nderim Admiralin Hajredin Pasha, i cili me këtë fitore të lavdishme e shndërroi Mesdheun në një det turk, së bashku me marinarët e tij heroikë”, shkroi presidenti turk, duke shtuar: “E lus Zotin për suksese të marinarëve tanë heroikë në misionet që kanë ndërmarrë dhe u përcjell përshëndetjet e mia secilit prej tyre.”
Historia e Betejës së Prevezës
Beteja e Prevezës u zhvillua më 28 shtator 1538, pranë brigjeve të Prevezës, midis flotës osmane nën komandën e Admiralit Hajredin Barbarosa dhe flotës së bashkuar të Aleancës së Shenjtë të fuqive të krishtera, e cila ishte formuar me iniciativën e Papa Palit III. Kreu i flotës aleate ishte Admirali gjenovez Andrea Doria.
Barbarossa, një nga figurat më të rëndësishme detare të kohës, lindi në vitin 1478 në Mytilene dhe vdiq në Kostandinopojë më 4 korrik 1546 nga shkaqe natyrore. Ai fitoi përvojë të madhe në operacionet detare dhe ishte komandanti më i fuqishëm i flotës osmane.
Pavarësisht faktit se osmanët ishin numerikisht të pakët në numër, Barbarosa arriti të ndryshonte situatën. Flota e tij kishte vetëm 122 galera, krahasuar me rreth 300 anije luftarake të Aleancës së Shenjtë.
Duke përfituar nga rrymat e detit dhe manovrueshmëria e anijeve osmane, ai iu afrua flotës kundërshtare dhe formoi një formacion “Y”, duke zënë në kurth në mënyrë efektive flotën e madhe, por më pak të manovrueshme të forcave të krishtera.
Beteja u zhvillua në një seri përplasjesh të ashpra midis anijeve të të dy palëve.
Përfundimi
Strategjia e Barbarosës rezultoi efektive. Flota osmane fundosi 13 galera aleate, kapi 36 anije dhe rreth 3,000 trupa kundërshtare.
Disfata pati pasoja të rëndësishme për Aleancën e Shenjtë. Andrea Doria, i zhgënjyer nga rrjedha e betejës, vendosi të tërhiqej të nesërmen në Korfuz, pavarësisht reagimeve të komandantëve të tjerë që kërkuan vazhdimin e konfliktit.
Fitorja e Prevezës forcoi ndjeshëm dominimin e Perandorisë Osmane në Mesdhe. Në vitet në vijim, osmanët konsoliduan praninë e tyre në detet Egje dhe Jon, ndërsa fituan kontrollin e zotërimeve të rëndësishme perëndimore në Morea dhe në bregdetin dalmat.
Admirali Barbarosa konsiderohet hero kombëtar për turqit dhe mauzoleu i tij ndodhet në Muzeun Detar të Stambollit. /tesheshi