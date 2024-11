Erdoğan-Macron: Turqia kërkon anëtarësim e plotë në BE

Presidenti turk, Recep Tayyip Erdoğan, në një takim me homologun e tij francez, Emmanuel Macron, ka deklaruar se Turqia po vepron me një perspektivë strategjike drejt anëtarësimit të plotë në Bashkimin Evropian (BE), raporton Anadolu.

Presidenti Erdoğan mori pjesë në samitin e Komunitetit Politik Evropian (EPC), që po mbahet në Budapest të Hungarisë, në margjinat e të cilit u takua me presidentin Macron.

Gjatë takimit të tij me homologun e tij francez, sipas Drejtorisë së Komunikimeve të Turqisë, presidenti Erdoğan theksoi gjithashtu nevojën për të rigjallëruar procesin e pranimit të Türkiyes në BE.

Erdoğan përcolli pritjet e Ankarasë që BE-ja të përditësojë Unionin Doganor me Turqinë dhe të përmbushë premtimet ndaj Ankarasë për liberalizimin e vizave për shtetasit turq.

Të dy liderët gjithashtu diskutuan çështjet rajonale dhe globale.

Duke theksuar “historinë e rrënjosur thellë” midis Ankarasë dhe Parisit, presidenti turk tha se avancimi i marrëdhënieve tregtare dhe ekonomike do të ishte reciprokisht i dobishëm për të dy vendet.

“Presidenti Erdoğan deklaroi se është në interes të të gjitha vendeve që përmes diplomacisë paqësore të zgjidhin tensionet midis Ukrainës dhe Rusisë, Izraelit dhe Palestinës, si dhe Izraelit dhe Libanit”, tha Drejtoria e Komunikimeve e Turqisë.