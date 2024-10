Erdoğan: Pasojat e operacionit tokësor të Iz’raelit në Li’ban do të jenë ndryshe nga pushtimet e kaluara

Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan paralajmëroi sot se pasojat e operacionit tokësor aktual të Izraelit në Liban do të jenë ndryshe nga pushtimet e kaluara të Tel Avivit, raporton Anadolu.

“Pasojat e operacionit tokësor në Liban nuk do të jenë të ngjashme me pushtimet e kaluara (të Izraelit)”, tha Erdoğan në një fjalim me rastin e rihapjes së parlamentit turk pas pushimeve verore, të mbajtur vetëm disa orë pasi trupat dhe tanket izraelite filluan të lëvizin drejt Libanit fqinj.

Duke dënuar veprimet e Izraelit në rajon, ai kritikoi “gjenocidin” gati njëvjeçar në Gaza dhe “sulmet e fundit terroriste” ndaj Libanit, duke thënë se qeveria e Izraelit po përpiqet të provokojë vendet e rajonit në konflikt.

“E shtyrë nga iluzioni i ‘tokës së premtuar’, pas Palestinës dhe Libanit, qeveria izraelite do t’i vërë sytë atdheut tonë (Turqisë)”, paralajmëroi ai.

Duke theksuar seriozitetin e situatës, ai tha: “Okupimi, terrori dhe agresioni janë pranë nesh. Ne nuk po përballemi me një shtet të detyruar nga ligji, por me një turmë vrasësish që lulëzojnë me gjak dhe ushqehen me okupimin”.

Duke thënë se “agresioni izraelit synon edhe Turqinë”, Erdoğan u zotua se qeveria e tij do ta “kundërshtojë këtë terrorizëm shtetëror me të gjitha mjetet që kemi në dispozicion” për të mbrojtur kombin dhe pavarësinë e tij.

