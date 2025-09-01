Erdoğan-Pezeshkian: Bashkëpunimi midis Turqisë dhe Iranit në shumë fusha i shërben interesave të përbashkëta

Gjatë takimit me presidentin iranian Masoud Pezeshkian, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan tha se bashkëpunimi midis Turqisë dhe Iranit në shumë fusha, veçanërisht në energji, i shërben interesave të përbashkëta, transmeton Anadolu.
Kreu i Kryesisë së Komunikimeve pranë Presidencës Turke lëshoi një deklaratë në lidhje me takimin e presidentit Erdoğan me homologun iranian Pezeshkian në Republikën Popullore të Kinës, ku ai po merr pjesë në Samitin e 25-të të Këshillit të Krerëve të Shteteve të Organizatës së Bashkëpunimit të Shangait (SCO).
Në takim u diskutuan marrëdhëniet dypalëshe midis Turqisë dhe Iranit si dhe zhvillimet rajonale dhe globale.
Presidenti Erdoğan tha se bashkëpunimi midis Turqisë dhe Iranit në shumë fusha, veçanërisht në energji, i shërben interesave të tyre të përbashkëta. Ai theksoi se ata shohin përfitime në negociatat bërthamore të Iranit dhe se Turqia do të vazhdojë ta mbështesë Iranin në këtë çështje.
Gjatë takimit, presidenti Erdoğan dhe presidenti iranian Pezeshkian shkëmbyen mendime edhe mbi situatën e fundit në Siri, sulmet e Izraelit ndaj Rripit të Gazës dhe procesin e paqes në Kaukazin e Jugut.