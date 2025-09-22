Erdogan: Qeveria e Netanyahut po kryen gjenocid në Palestinë

Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan akuzoi qeverinë izraelite të Benjamin Netanyahut për kryerjen e një “gjenocidi” ndaj popullit palestinez. Ai tha se Izraeli po përpiqet ta bëjë të pamundur krijimin e një shteti palestinez dhe po shtyn për zhvendosjen e palestinezëve nga tokat e tyre.
“Është koha për një armëpushim, për hyrjen e ndihmave humanitare pa pengesa në Gaza dhe për tërheqjen e Izraelit nga territori palestinez,” theksoi Erdoğan, duke paralajmëruar se sulmet izraelite kanë shkaktuar një katastrofë humanitare të pashembullt në rajon.
Kreu i shtetit turk përshëndeti vendet që kanë njohur shtetin e Palestinës dhe shprehu shpresën që këto hapa, bashkë me nismat e reja diplomatike, do të përshpejtojnë zbatimin e zgjidhjes me dy shtete.
Ai kujtoi gjithashtu “Deklaratën e Nju Jorkut”, e miratuar në korrik në OKB, e cila bën thirrje për t’i dhënë fund luftës në Gaza, për të dorëzuar administrimin e saj Autoritetit Palestinez, për ndalimin e vendbanimeve izraelite dhe për mbështetje politike e financiare ndaj Palestinës.
Deklarata thekson se paqja dhe siguria nuk mund të arrihen përmes luftës apo zhvendosjeve të dhunshme, por vetëm me një zgjidhje politike që garanton shtetin palestinez sovran dhe të qëndrueshëm.
Në shtator, Asambleja e Përgjithshme e OKB-së miratoi me shumicë dërrmuese deklaratën, duke i dhënë Palestinës më shumë hapësirë për të marrë pjesë në aktivitetet ndërkombëtare, pavarësisht pengesave të ngritura nga SHBA, që refuzoi dhënien e vizave për përfaqësuesit palestinezë. /mesazhi