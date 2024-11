Erdogan: Shpresojmë që Trump të mbajë premtimin për t’i dhënë fund lu’ftërave të Iz’raelit në Lindjen e Mesme

Presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan shprehu shpresën e tij se presidenti i sapozgjedhur i SHBA-së, Donald Trump do të mbajë premtimet e tij për të ndaluar luftërat e Izraelit në Lindjen e Mesme.

Erdogan e bëri komentin e tij para gazetarëve në aeroplan ndërsa kthehej nga një vizitë në Hungari, sipas mediave turke.

“Trump ka bërë premtime për t’i dhënë fund konflikteve… Ne duam që ai premtim të përmbushet dhe t’i thuhet Izraelit të ndalojë,” u shpreh ai.

Erdogan shtoi se do të vazhdojë bisedimet e tij me Trump në lidhje me zhvillimet në Lindjen e Mesme: “Ne kemi punuar me z.Trump gjatë mandatit të tij të mëparshëm, pavarësisht nga dallimet në opinione ndonjëherë, por partneriteti shembullor midis dy vendeve tona nuk është i hapur për diskutim”. /mesazhi