Erdoğan: Sistemi turk i mbrojtjes ajrore, “Kupola e Çeliktë”, arritje historike

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan, tha se sistemi i mbrojtjes ajrore “Kupola e Çeliktë”, i cili përfshin 47 automjete, është një arritje historike në historinë e industrisë së mbrojtjes së vendit, raporton Anadolu.
Duke folur në ngjarjen e madhe të aviacionit, hapësirës dhe teknologjisë së Turqisë, TEKNOFEST, Erdoğan tha: “Sapo kemi filluar të shkruajmë historinë e industrisë sonë të mbrojtjes. Do të kemi më shumë njoftime krenarie në periudhën e ardhshme”.
I organizuar nën udhëheqjen e Ministrisë së Industrisë dhe Teknologjisë dhe Fondacionit T3, TEKNOFEST, festivali më i madh i teknologjisë në botë, po mirëpret vizitorët në Aeroportin Ataturk të Stambollit nga 17 deri në 21 shtator.
Sot, Turqia po shkruan histori suksesi me sistemet e veta në ajër, në tokë dhe në det, tha Erdoğan, duke shtuar: “Ne jemi vendi i 11-të më i madh në eksportet e mbrojtjes. Jemi ndër tri vendet e para në botë në teknologjitë e dronëve dhe dronëve luftarakë”.
“Ne jemi një nga dhjetë vendet që prodhojnë anijet e tyre luftarake, nga projektimi deri në prodhimin masiv. Ne po forcojmë fuqinë tonë në qiell me avionët dhe helikopterët tanë të prodhuar tërësisht në vend, në ‘Atdheun Blu’ me anije pa pilot, mjete patrullash, mjete detare dhe fregata, dhe në tokë me automjete pa drejtues, tanke, automjete luftarake, radarë dhe sisteme të luftës elektronike”, deklaroi ai.
Ai shtoi se Turqia po përgatitet për përparime jo vetëm në industrinë e mbrojtjes, por edhe në inteligjencën artificiale (AI).
“Platforma e medias sociale e Turqisë, ‘NSosyal’, u lançua. Ne gjithashtu kemi zënë vendin tonë atje. Ne e shohim ‘NSosyal’-in si një kundërmasë kundër monopolizimit digjital dhe jemi të kënaqur që ka arritur mbi 1,3 milion përdorues”, tha presidenti turk.
Turqia ka fituar një vrull të konsiderueshëm në industrinë e mbrojtjes, duke filluar me rajonin e saj, ndërsa hapat e saj po diskutohen në gjithë botën, tha ai.
Ai theksoi se suksesi i vendit pavarësisht embargove nuk është rastësi.
– TEKNOFEST
Duke folur për TEKNOFEST-in, ai tha se në vitin 2025, 1,2 milion konkurrentë aplikuan për 64 garat e ndryshme të festivalit nga 96 vende.
TEKNOFEST, duke u bërë një markë ndërkombëtare, deri më tani ka pritur rreth 11 milionë vizitorë, veçanërisht të rinj.
Ai tha se kjo ngjarje do të vazhdojë të vendosë rekorde.