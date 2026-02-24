Erdogan: Turqia e konsideron sovranitetin digjital si të pandashëm nga siguria kombëtare

Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka deklaruar se Turqia e konsideron sovranitetin digjital në sektorin e mbrojtjes si një pjesë të pandashme të sigurisë së saj kombëtare, duke shtuar: “Turqia tani projekton teknologjinë e vet, prodhon softuerin e vet dhe eksporton produktet e saj në të gjithë botën”, raporton Anadolu.
Duke folur në një ceremoni për Sancar-in, një mjet i ri detar pa pilot, Erdogan tha: “Sancar-i forcon kapacitetet tona pa pilot në det, duke rritur sigurinë, efektivitetin dhe aftësinë tonë të vëzhgimit”.
Sancar-i u zhvillua nga kompania turke e mbrojtjes Havelsan dhe kantieri detar Yonca për nevojat e marinave moderne. Ai është mjeti i parë detar pa pilot që Havelsan ka zhvilluar duke përdorur ADVENT ROTA (Sistemi i Menaxhimit të Luftimit i Integruar me të Dhëna dhe i Mbështetur në Rrjet) si sistem misioni.
Gjatë ceremonisë u hapën edhe objektet e reja të Havelsan-it.
Erdogan theksoi se investimet e Havelsan-it janë vazhdim i hapave strategjik që do të rrisin kapacitetin dhe ndikimin e ekosistemit turk të mbrojtjes.
Kur të përfundojë, tha ai, kompleksi i Havelsan-it do të jetë objekti më i madh i prodhimit dhe integrimit për teknologjitë e simulimit në Evropë.
Erdogan tha se një vend nuk mund të flasë për një të ardhme të sigurt nëse softueri i tij nuk është kombëtar, pasi pavarësia e plotë nuk mund të ndahet nga pavarësia teknologjike.
Ai shtoi se Turqia tani zbaton një model zbulimi, diagnostikimi dhe sulmi duke përdorur teknologjinë e saj vendase dhe kombëtare.