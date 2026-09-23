Erdogan: Turqia mbështet normalizimin e marrëdhënieve tregtare dhe të transportit me Armeninë

Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan, në një takim me kryeministrin armen, Nikol Pashinyan, ka theksuar se vendi i tij mbështet normalizimin e marrëdhënieve tregtare dhe të transportit me Armeninë dhe dëshiron të ruajë dinamikën pozitive në marrëdhëniet dypalëshe, transmeton Anadolu.
Sipas Drejtorisë së Komunikimeve të Presidencës së Turqisë, Erdogan dhe Pashinyan u takuan në Shtëpinë e Turqisë ose Turkevi në New York, në kuadër të sesionit të 81-të të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së.
Dy liderët diskutuan marrëdhëniet dypalëshe, si dhe çështje rajonale dhe globale.
Erdogan tha se Turqia mirëpret hapat reciprok në procesin e paqes mes Armenisë dhe Azerbajxhanit.
Ai tha gjithashtu se bashkëpunimi në rritje mes Turqisë dhe Armenisë në kuadër të organizatave ndërkombëtare po kontribuon në procesin e normalizimit.
Erdogan e ftoi Pashinyanin të marrë pjesë në Samitin e Liderëve të COP31 në Turqi.
Në takim mori pjesë edhe ministri turk i Punëve të Jashtme, Hakan Fidan.