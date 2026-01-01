Erdogan: Turqia po shton përpjekjet për ndihmë dhe rindërtim në Gaza

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, ka deklaruar se Ankaraja po intensifikon përpjekjet për të ndalur sulmet izraelite në Gaza, për të rritur ndihmën humanitare dhe për të nisur procesin e rindërtimit të enklavës.
Sipas agjencisë shtetërore të Katarit, QNA, Erdogan tha se armëpushimi vazhdon falë qëndresës së popullit të Gazës, pavarësisht shkeljeve nga Izraeli. Ai theksoi se Turqia nuk do të heshtë kurrë përballë vrasjes së palestinezëve gjatë luftës.
Erdogan nënvizoi se politikat e Turqisë bazohen në të drejtat, drejtësinë dhe ndërgjegjen, duke theksuar se kjo qasje vlen për të gjithë rajonin, veçanërisht për Sirinë dhe Gazën. /mesazhi