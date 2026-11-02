Erdogan: Turqia synon forcimin e partneritetit me Korenë e Jugut në energji, teknologji dhe logjistikë

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan e ka cilësuar Korenë e Jugut si një partnere potencialisht kyçe në projektin e planifikuar të centralit të dytë bërthamor të Turqisë në Sinop, në bregdetin e Detit të Zi, transmeton Anadolu.
Në një intervistë për Agjencinë e Lajmeve Yonhap, para vizitës së tij zyrtare në Seul këtë javë, Erdogan tha se vizita synon forcimin e dialogut politik dhe rigjallërimin e lidhjeve ekonomike mes dy vendeve.
“Ne e konsiderojmë Republikën e Koresë një partnere me potencial të madh në këtë nismë”, tha Erdogan.
Koreja e Jugut dhe Turqia nënshkruan një memorandum mirëkuptimi për bashkëpunimin në fushën e energjisë bërthamore gjatë vizitës zyrtare të presidentit koreanojugor Lee Jae Myung në Turqi vitin e kaluar. Marrëveshja parasheh bashkëpunim në teknologjinë e reaktorëve, vlerësimin e lokacionit, licencimin, financimin dhe modelet e biznesit.
Sipas presidentit Erdogan, Turqia që atëherë ka kryer studime të gjera paraprake të fizibilitetit me kompaninë shtetërore koreanojugore Korea Electric Power Corp. (KEPCO) dhe vazhdon të vlerësojë qëndrueshmërinë teknike dhe ekonomike të projektit.
“Ne u kushtojmë rëndësi të konsiderueshme negociatave që po zhvillojmë me Korenë për këtë çështje. Jemi plotësisht të vetëdijshëm për përvojën e miqve tanë koreanë në fushën e energjisë bërthamore”, tha ai.
Megjithatë, Erdogan theksoi se vendimi përfundimtar i Ankarasë do të varet nga disa faktorë, përfshirë kostot e prodhimit të energjisë elektrike, marrëveshjet e financimit dhe kontributin e mundshëm të projektit në ekonominë turke.
“Po marrim parasysh kontaktet tona me vende të tjera dhe po shqyrtojmë të gjitha alternativat e mundshme në dritën e interesave tona kombëtare”, tha ai.
– Bashkëpunim më i gjerë në teknologji dhe mbrojtje
Përtej energjisë bërthamore, Erdogan shprehu optimizëm për zgjerimin e bashkëpunimit në fushat e gjysmëpërçuesve, robotikës, inteligjencës artificiale (IA), mbrojtjes dhe teknologjive të tjera të përparuara.
“Qëllimi ynë është t’i shndërrojmë këto perspektiva në nisma konkrete, të lehtësojmë mundësitë e biznesit për kompanitë tona dhe të rrisim investimet dypalëshe”, tha ai.
Presidenti turk mirëpriti interesimin e Koresë së Jugut për motorin turbodiesel të avionëve PD170 të Turqisë, duke theksuar mundësitë për një bashkëpunim më të thellë në industrinë e mbrojtjes, veçanërisht në fushën e mjeteve ajrore pa pilot, teknologjive të motorëve dhe sistemeve elektronike.
Ai u bëri thirrje kompanive koreanojugore të rrisin investimet në Turqi dhe të krijojnë partneritete më të ngushta me bizneset turke, veçanërisht në prodhimin e përbashkët dhe zhvillimin e teknologjisë.
“Me infrastrukturën e saj të fuqishme prodhuese, fuqinë punëtore të kualifikuar dhe pozicionin strategjik, Turqia ofron mundësi të konsiderueshme për investitorët koreanë”, tha Erdogan.
“Duke ndërthurur ekspertizën e Republikës së Koresë në teknologji dhe inovacion me fuqinë prodhuese të Turqisë, mund të arrijmë suksese shumë më të mëdha”, tha Erdogan.
Si shembuj të bashkëpunimit të suksesshëm ekonomik dypalësh, Erdogan përmendi aktivitetet e kahershme të prodhimit të automobilave të Hyundai Motor Group në Turqi dhe investimet e prodhuesit koreanojugor të çelikut POSCO në industrinë turke të çelikut.
Ai mirëpriti nisjen e prodhimit të automjeteve elektrike nga Hyundai në fabrikën e saj në Izmit.
– Turqia kërkon investime koreanojugore në transport dhe logjistikë
Erdogan bëri thirrje për përfshirje më të madhe të Koresë së Jugut në projektet e infrastrukturës së transportit dhe logjistikës në Turqi, duke iu referuar rreziqeve në rritje për tregjet globale të energjisë dhe rrugët ndërkombëtare tregtare, përfshirë ndërprerjet që prekin Ngushticën e Hormuzit.
“Kriza aktuale ka dëshmuar edhe një herë se sa jetike është zhvillimi i rrugëve alternative dhe të besueshme për tregtinë ndërkombëtare”, tha ai.
Ai theksoi përpjekjet e Turqisë për të forcuar lidhjet e transportit dhe logjistikës mes Azisë dhe Evropës, përfshirë planet për të ringjallur Hekurudhën historike të Hixhazit dhe tha se Ankaraja dëshiron pjesëmarrje më të madhe të kompanive koreanojugore në investimet rajonale në infrastrukturë.
“Do të dëshironim të shihnim pjesëmarrje më të madhe të kompanive koreane në investimet rajonale të Turqisë në transport dhe logjistikë”, tha Erdogan duke shtuar se qeveria e tij është e gatshme të mbështesë kompanitë koreanojugore të interesuara për të investuar në vend.
– Erdogan bën thirrje për tregti dypalëshe më të balancuar
Duke folur për marrëdhëniet më të gjera ekonomike, Erdogan u bëri thirrje të dy vendeve të trajtojnë atë që e përshkroi si një çekuilibër të konsiderueshëm në tregtinë dypalëshe. Turqia eksportoi në Korenë e Jugut mallra me vlerë rreth 1,14 miliard dollarë në vitin 2025 ndërsa importet e saj nga ky vend arritën në 10,26 miliardë dollarë.
“Ne kemi vendosur objektivin prej 15 miliardë dollarësh për vëllimin e tregtisë dypalëshe. Ndërsa punojmë drejt këtij qëllimi, i japim përparësi zhvillimit të një strukture tregtare më të balancuar, zgjerimit të investimeve dhe nxitjes së bashkëpunimit më të madh në prodhim”, tha ai.
Erdogan theksoi se rritja e tregtisë duhet të shoqërohet me zgjerimin e investimeve dypalëshe dhe forcimin e partneriteteve industriale.
– “Të farkëtuara në gjak”: Erdogan thekson lidhjet historike
Duke folur përtej bashkëpunimit ekonomik dhe strategjik, Erdogan theksoi rëndësinë e miqësisë së kahershme mes dy vendeve, duke e përshkruar marrëdhënien e tyre si një lidhje “të farkëtuar në gjak”.
“Lidhjet e vëllazërisë dhe besimit të ndërsjellë, të trashëguara brez pas brezi, janë në qendër të marrëdhënieve tona. Është përgjegjësia jonë që këtë trashëgimi të çmuar t’ua përcjellim brezave të ardhshëm në një formë edhe më të fuqishme”, tha ai.
“Besoj se vizita jonë do t’i hapë rrugë hapave konkretë për avancimin e mëtejshëm të bashkëpunimit mes dy vendeve tona”, shtoi ai.
Koreja e Jugut dhe Turqia do të shënojnë 70-vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike në vitin 2027, duke krijuar një mundësi për forcimin e mëtejshëm të lidhjeve të tyre të kahershme politike, ekonomike dhe kulturore.